Судно с сотней украинцев на борту загорелось в Таиланде

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Паром, на борту которого было 97 пассажиров и 11 членов экипажа, загорелся в Таиланде. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, огонь вспыхнул в машинном отсеке судна Ko Jaroen 2 четвёртого апреля около шести утра по местному времени. Паром во время возгорания находился между островами Тау и Панган.
На борту горящего судна было 97 пассажиров, в том числе туристы из Украины, и 11 членов экипажа. Некоторые из них надышались дымом. Серьёзно никто не пострадал.
По данным очевидцев, все туристы на пароме были из Украины.
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На борту горящего судна было 97 пассажиров, в том числе туристы из Украины, и 11 членов экипажа. Некоторые из них надышались дымом. Серьёзно никто не пострадал.
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Элина Позднякова