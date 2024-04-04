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Судно с сотней украинцев на борту загорелось в Таиланде

Судно с сотней человек на борту загорелось в Таиланде
04 апреля 2024, 13:56
Фото: iStock/surasak petchang

Фото: iStock/surasak petchang

Паром, на борту которого было 97 пассажиров и 11 членов экипажа, загорелся в Таиланде. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, огонь вспыхнул в машинном отсеке судна Ko Jaroen 2 четвёртого апреля около шести утра по местному времени. Паром во время возгорания находился между островами Тау и Панган.

На борту горящего судна было 97 пассажиров, в том числе туристы из Украины, и 11 членов экипажа. Некоторые из них надышались дымом. Серьёзно никто не пострадал.


По данным очевидцев, все туристы на пароме были из Украины.

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#туристы
#корабль
#пожар
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В Подмосковье поезд «Иволга» столкнулся с тепловозом
04 апреля 2024, 14:19

Фото: iStock/Kyryl Gorlov

В Подмосковье проходящий обкатку поезд «Иволга» столкнулся с тепловозом. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, поезд «Иволга», проходящий обкатку, столкнулся с тепловозом в районе станции Малиновка в Подмосковье.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Кроме того, уточняется, что на движение поездов железнодорожная авария не повлияет. Выясняются все подробности происшествия.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае пассажирский поезд врезался в сошедший с путей грузовой вагон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
#поезд
#авария
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#иволга
#станции
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В Москве задержали главу крупной букмекерской компании Ляпустина
МВД задержало главу крупной букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина
04 апреля 2024, 14:12

Фото: iStock/BrianAJackson

Главу одной из крупнейших букмекерских контор России «Мелбет» Игоря Ляпустина задержали по обвинению в мошенничествое. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело, решается вопрос о его аресте. Ляпустина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Тверской суд Москвы направлено ходатайство об избрании бизнесмену меры пресечения в виде лишения свободы.

В настоящее время дата рассмотрения дела судом не назначена.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы приговорил к четырём годам условного заключения бывшую переводчицу посольства Швейцарии в Москве Наталью Полуэктову по делу о мошенничестве.

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#мошенничество
#задержание
#полиция
#компании
#бизнесмен
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В словах лидера «Порнофильмов» нашли признаки дискредитации ВС РФ
МВД нашло признаки дискредитации ВС РФ в словах лидера «Порнофильмов» Котлярова*
04 апреля 2024, 13:54

Фото: iStock/Dzurag

Специалисты московского управления МВД обнаружили в высказываниях лидера музыкальной группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* признаки дискредитации ВС РФ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, который запросил проверку музыканта.
Отмечается, что для проведения лингвистического исследования экспертно-криминалистическим центром МВД были взяты высказывания музыканта из интервью на YouTube. В результате, в его высказываниях были усмотрены признаки дескредитации российской армии. За это Котлярову* грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Итоги проверки были направлены в Тверскую межрайонную прокуратуру, которая примет окончательное решение с учётом законодательства РФ.

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#проверка
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В Мордовии уроженку Украины приговорили к 12 годам за госизмену
04 апреля 2024, 13:42

Фото: iStock/Zolnierek

Верховный суд Мордовии приговорил к 12 годам лишения свободы уроженку Украины за покушение на госизмену. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
Отмечается, что осуждённой Надежде Харченко 31 год, она родом из Донецкой области. Приговор о её тюремном заключении вступил в законную силу.

Весной 2023 года женщина собирала информацию о сотрудниках российской спецслужбы, объектах военной и критической инфраструктуры Мордовии с целью их дальнейшей передачи Службе безопасности Украины (СБУ).

Во время следствия Харченко полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Она была задержана оперативниками при попытке тайниковой операции.

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#россия
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#суд
#украина
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Таксист назвал россиян «пьющими свиньями» и вскоре записал видео с извинениями
В Челябинске таксист назвал русских свиньями и записал видео с извинениями
04 апреля 2024, 12:55

Фото: iStock/humonia

В Челябинске таксист назвал русский народ свиньями и поплатился за свои слова. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».
Сообщается, что таксист во время поездки доказывал пассажирке, что русские люди пьют много алкоголя. Примечательно, что женщина не дала никакого повода к такому поведению водителя.

По данным источника, после поездки мужчину задержали. На опубликованных в сети кадрах он попросил прощения за свои слова и пообещал, что таких высказываний он более делать не будет.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области задержали 17 человек, которые организовали канал нелегальной миграции. Для этого использовались фиктивные медсправки и данные о прохождении необходимых комиссий.

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Экс-футболист «Спартака» устроил пьяный дебош в столичном кафе
Экс-футболиста «Спартака» Ахмедова задержали за пьяный дебош в столичном кафе
04 апреля 2024, 12:14

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Бывший игрок ФК «Спартак» Камалутдин Ахмедов устроил пьяный дебош в столичном кафе «Брусника» и провёл ночь в вытрезвителе. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, 37-летний Ахмедов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил дебош в кафе «Брусника» на Комсомольском проспекте в Москве.

Напуганный персонал заведения вызвал полицию. Спортсмена забрали в отделение, где он устроил разборки с сотрудниками, а потом уснул.

Утром он проснулся в вытрезвителе и раскаялся в своих действиях. С ним провели профилактическую беседу и отпустили домой.

Напомним, Ахмедов играл за «Спартак» с 2002 по 2004 годы. Свою футбольную карьеру он завершил в 2020 году.

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#спартак
#футбол
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Украинец с игрушечным автоматом 15 лет добивался встречи с Путиным
Пенсионер с игрушечным автоматом попытался попасть на личный приём к Путину
04 апреля 2024, 11:31

Фото: iStock/Anton Minin

Пенсионер с игрушечным автоматом попытался зайти в здание Администрации президента в Москве и попасть на личный приём к президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, 3 апреля сотрудники ФСО обратили внимание на пожилого мужчину, который вёл себя странно. Они заметили, что у него был предмет, похожий на автомат. Когда пенсионер зашел в тамбур, двери заблокировали и вызвали полицию.

Оказалось, что 69-летний мужчина является уроженцем Украинской ССР. В руках он держал игрушечный автомат. Он пояснил, что уже 15 лет пытается лично встретиться с Путиным, однако все эти годы ему отказывают. В этот раз он также хотел попасть на личный приём к президенту страны.

Виктора Красивского задержали и отправили в психиатрическую больницу.

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В Челябинской области пресекли канал незаконной миграции
04 апреля 2024, 11:12

Фото: iStock/Anton Minin

В Челябинской области задержали 17 человек, которые организовали канал нелегальной миграции об этом сообщает МВД «Медиа».
«По предварительным данным, участники преступной группы оказали содействие в легализации более тысячи иностранных граждан. Они предоставляли услуги по оформлению фиктивной регистрации мигрантов по месту пребывания, изготовлению поддельных трудовых договоров, формированию документов для получения гражданства РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для этого использовались фиктивные медсправки и данные о прохождении необходимых комиссий.

Сейчас сотрудники полиции продолжают расследование с целью выявления всех участников преступной организации. Также идут проверки в местах нахождения мигрантов, чтобы установить законность их пребывания на территории России.

По факту организации канала незаконной миграции возбуждено уголовное дело.

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Экс-сотрудника омского предприятия ОПК приговорили к 12 годам колонии за госизмену
04 апреля 2024, 11:06

Фото: iStock/Zolnierek

Омский суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника омского предприятия оборонно-промышленного комплекса за госизмену и шпионаж в пользу Германии. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.
Отмечается, что в 2022 году злоумышленник собирал составляющие государственную тайну данные в военной области и пытался установить контакт с представителем иностранного государства для их передачи. По информации источника, цель таких действий заключалась в помощи в переезде на постоянное место жительство в европейскую страну.

Как сообщает официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак, мужчина был задержан в июне прошлого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

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