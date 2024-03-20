Российские военные уничтожили патрульный корабль ВМС Украины под Одессой

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Российские военные уничтожили патрульный корабль ВМС Украины у причала Одесского завода. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«"Иксоводы" наносят удары в глубину вражеской обороны, поразив U 172. После попадание в рубку и топливную систему можно наблюдать активное горение и разлив топлива», — говорится в сообщении военкоров.
Уточняется, что барражирующий боеприпас «Ланцет» преодолел около 50 км до поражения цели в Григоровке, которая находится более чем в 40 км от линии соприкосновения.
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