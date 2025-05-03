Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли с 00:45 мск

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Движение по Крымскому мосту временно остановлено с 00:45 мск. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация», отслеживающий ситуацию на автоподъездах к мосту. Причины перекрытия не уточняются.
Водителей, находящихся на мосту или в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и выполнять требования сотрудников транспортной безопасности. Информация о сроках возобновления движения пока не поступала.
1 мая у Крымского моста наблюдалась очередь из трех тысяч автомобилей, проблемы на дороге отняли у водителей несколько дополнительных часов драгоценного времени. Ничего удивительного в этом не было: огромные очереди перед въездом на Крымский мост обычно всегда наблюдаются в период майских праздников.
Ранее также сообщалось, что телеведущему Валдису Пельшу могут закрыть выезд из России. Его долг перед налоговиками за неделю вырос больше, чем на миллион рублей. Теперь он составляет 2,5 миллиона вместо 1,2.
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1 мая у Крымского моста наблюдалась очередь из трех тысяч автомобилей, проблемы на дороге отняли у водителей несколько дополнительных часов драгоценного времени. Ничего удивительного в этом не было: огромные очереди перед въездом на Крымский мост обычно всегда наблюдаются в период майских праздников.
Ранее также сообщалось, что телеведущему Валдису Пельшу могут закрыть выезд из России. Его долг перед налоговиками за неделю вырос больше, чем на миллион рублей. Теперь он составляет 2,5 миллиона вместо 1,2.
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Мария Моисеева