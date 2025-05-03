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«Мир перевернулся на 180 градусов!»: Анна Заворотнюк выложила новые кадры с сыном, которому исполнился месяц

Анна Заворотнюк выложила совместные фото с сыном, которому исполнился месяц
Анна Заворотнюк с сыном (Фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)

Анна Заворотнюк с сыном (Фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)

Анна Заворотнюк растрогала фанатов, опубликовав уютные фото с сыном, которому 2 мая исполнился месяц. Дочь Анастасии Заворотнюк признается, что рождение ребенка перевернуло ее мир, наполнив его новым смыслом.
В трогательном сообщении под постом с фотографиями 28-летняя Анна поделилась, что с появлением сына она открыла для себя невероятные чувства: любовь, разрывающую сердце, и нежность, переполняющую душу. Она ощущает, что теперь все в ее жизни встало на свои места, и не представляет, как жила без малыша.

По словам Анны, материнство изменило ее взгляд на мир — она стала лучше понимать родителей и детей, восприятие мира изменилось.

Сын Анны Заворотнюк отмечает первый месяц жизни (Фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)

«Весь мой мир перевернулся на 180 градусов! Не то что бы раньше я жила хуже, совсем нет, просто как-то по другому. Сейчас всё вокруг резко наполнилось таким большим смыслом», — призналась она.
Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк с 2022 года замужем за бизнесменом Тимуром Исмаиловым. Пара, поженившаяся после знакомства во время учебы в университете США, стала родителями в апреле. Тимур предпочитает оставаться в тени, избегая внимания публики, и Анна редко публикует совместные фото, но ее посты о сыне полны тепла и любви.

Сын Анны Заворотнюк отмечает первый месяц жизни (Фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)

Кстати, в последние годы Заворотнюк живёт на две страны – Россию и ОАЭ. Её супруг работал топ-менеджером в фирме в Дубае. Но после рождения первенца пара решила обосноваться в Москве.

«Спасибо, что ты выбрал именно нас (родителями), мы тебя безумно любим и всегда будем рядом», — заключила в своем последнем посте счастливая мама.
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«Первая встреча с отцом. Говорит, я родился по залету»: Александр Ревва раскрыл правду о тяжелом прошлом и боли юности

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«Первая встреча с отцом. Говорит, я родился по залету»: Александр Ревва раскрыл правду о тяжелом прошлом и боли юности
Александр Ревва рассказал в интервью о разочаровании в отце и любви к близким
03 мая 2025, 00:18

Александр Ревва (Фото: кадр из интервью на Youtube-канале «Антон Штейн»)

В недавнем интервью Александр Ревва раскрыл боль детства, рассказав о сложных отношениях с родителями и их равнодушии. В 50 лет шоумен делится, как отсутствие поддержки отца и неприятие матери до сих пор оставляют след в его душе, а также объясняет, что для него значит «любовь».
Артист редко касается личного, но на этот раз, говоря о своем жизненном пути, он вспомнил непростое детство. Ревва воспитывался в неполной семье, поскольку отец ушел рано. Его мать, Любовь Николаевна, любила сына, но при этом настоящего отца маленькому Саше так и не нашла. То и дело появлялись новые отчимы, которых мама представляла как «новых пап», что сбивало с толку юного Александра.

«Отчимов было настолько много, что я их уже даже не запоминал по именам», — признавался юморист в интервью на YouTube-канале «Антон Штейн».
Александр Ревва и Антон Штейн (Фото: кадр из интервью на Youtube-канале «Антон Штейн»)

На вопросы ребенка о «смене» отца мама была вынуждена говорить: «Забыли. Он негодяй».

Ревва признался, что, как многие дети в таких ситуациях, грезил о встрече с отцом. Фантазировал увидеть «идеального папу», надеялся, что тот окажется хорошим человеком — хотя факт, что отец не искал встречи, наталкивал на негативные мысли.

«Мама не вечная»: Александр Ревва угодил в скандал из-за разлада с матерью, почему на самом деле она не приняла его жену
«Мама не вечная»: Александр Ревва угодил в скандал из-за разлада с матерью, почему на самом деле она не приняла его жену
Мечта войти в контакт с родным отцом сбылась в 18 лет, но оказалась далеко не радостным событием. Отец заявил, что Александр родился случайно и что он никогда не любил его мать, оставив сына с чувством горечи.

«Первая встреча, первые слова его… И он говорит, что ты родился по залету? Сказал, что никогда не любил мою мать. Видно, он сидел с этим, почему-то хотел сказать, именно мне хотел сказать. И в этот момент у меня разрушился весь этот (выдуманный) образ», — эмоционально заключил Ревва, уточняя, что при этом отец сам вышел на связь.
Александр Ревва (Фото: кадр из интервью на Youtube-канале «Антон Штейн»)

Эти события закалили Ревву. Он стал благодарен судьбе за то, что рос с матерью, иначе мог бы стать черствым. К тому же любовь ему дарила еще и бабушка: артист отметил, что она сыграла важнейшую роль в его жизни. Воспоминания о ней полны тепла.

К сожалению, сейчас отношения с матерью несколько натянутые: Любовь не принимает жену Саши Анжелику и отказывается общаться с внуками. Это ранит артиста, который всегда мечтал о большой, дружной семье за общим столом. Он считает, что неприятие матери — несправедливое испытание, возможно, связанное с ее эгоизмом.

Настоящую поддержку Ревва сейчас видит в Анжелике, которая стала для него опорой и вдохновением.

Александр Ревва с женой Анжеликой (Фото: Instagram* @arthurpirozhkov)

«Любовь — это чувство. Это пространство, энергия. (...) Знаешь, как таблетку в стакан бросаешь, а потом от нее исходят шипучие пузырьки? Я смотрю на таблетку, которая растворяется, и думаю — это любовь. Мое состояние, когда все время эти пузырьки, такое счастье и радость», — объяснил Александр свои отношения с Анжеликой, подчеркивая, что его чувства не становятся слабее с возрастом.
Рассуждая о привязанности, итог он подвел следующий: «У любви нет времени. Ты любишь или не любишь. Все очень просто, все понятно».

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Кристина Орбакайте пригрозила властям Латвии, запретившим ее въезд
Кристина Орбакайте: отмена концерта в Латвии нарушает международное право
02 мая 2025, 20:45

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Власти Латвии накануне внесли Кристину Орбакайте в «черный список» по запросу спецслужбы, которая напомнила о ее выступлениях в Крыму. Популярной певице также предъявили обвинения в «участии в различных мероприятиях российской пропаганды». В результате ей был запрещен въезд в страну, что помешает ее концерту в Юрмале, запланированному на 1 июня.
Сегодня Орбакайте отреагировала на решение латвийских властей, опубликовав в своем блоге видео с фрагментами своих выступлений и статьями о запрете на въезд в Латвию. Артистка выразила свое недовольство таким наказанием.

«Отмена моего концерта и запрет на въезд в Латвию — это не просто решение, касающееся артиста. Это нарушение всех международных норм и принципов, на которых основан современный мир. Такое решение затрагивает не только мои права как исполнителя, но и основы международного права и свободы слова», — отметила Кристина.
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«Мы не друзья»: Прохор Шаляпин высказался о новом романе Михаила Галустяна
Прохор Шаляпин заявил, что ему неинтересна личная жизнь Михаила Галустяна
02 мая 2025, 20:25

Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм @achaliapin)

Певец Прохор Шаляпин высказался о переменах в личной жизни юмориста Михаила Галустяна. Он отметил, что не считает коллегу другом и ему неинтересно, что происходит в жизни Михаила.
Напомним, 30 апреля Галустян объявил о разводе с супругой после 18 лет совместной жизни. В сети начали обсуждать слухи о том, что у комика появилась новая возлюбленная — визажистка по имени Милена, которая сопровождала его в поездках и сейчас ждет ребенка.

Шаляпин заявил, что не следит за семьей Галустяна и считает, что жизнь состоит из различных этапов: «Люди рождаются, умирают, крестятся, женятся и разводятся».

Он подчеркнул, что они не являются близкими друзьями, так как лишь работали вместе над несколькими проектами.

«Я стараюсь не вмешиваться в чужие дела, не знаю всех деталей и даже не интересуюсь этим», — добавил Прохор.
Для него главное, чтобы все были счастливы.

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«Не может отпустить прошлое»: Телеведущий раскрыл секрет предложения Дранга Муцениеце
Иващенко: Муцениеце соревнуется с Прилучным
02 мая 2025, 19:29

Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Агата Муцениеце «соревнуется» со своим бывшим мужем Павлом Прилучным, считает телеведущий Георгий Иващенко в беседе с URA.RU.
«Безусловно, яркая семейная жизнь Павла теперь не дает покоя не только всей стране, но и прежде всего, самой Агате. Вот она и пытается с ним судиться, никак не отпускает вместе с сыном. Она не может воспринимать изменения в личной жизни как точку роста и способ пойти дальше, как итог, все никак не может отпустить прошлое», — прокомментировал Иващенко.
Он напомнил, что именно Прилучный в свое время «подтянул» Муцениеце к актерству. По мнению Иващенко, за различными «романами» Агаты скрыто желание доказать Павлу, что она чего-то стоит. Телеведущий резюмировал, что сегодняшнее предложение музыканта Петра Дранга Муцениеце считает личным триумфом.

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Пельшу могут закрыть выезд из России
SHOT: долг Валдиса Пельша перед ФНС вырос больше чем на миллион за неделю
02 мая 2025, 18:43

Валдис Пельш (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Телеведущему Валдису Пельшу могут закрыть выезд из России. Как пишет SHOT, его долг перед налоговиками за неделю вырос больше, чем на миллион рублей. Теперь он составляет 2,5 миллиона вместо 1,2.
Уточняется, что бизнес звезды программы «Угадай мелодию» весьма доходный. Одна фирма получила в прошлом году десять миллионов с чистой прибылью, а вторая — 9,5 миллионов рублей. При этом последняя ушла в минус в 2023 году на 20 миллионов рублей.

В середине апреля сообщалось, что актер из «Трудных подростков» Владимир Гарцунов задолжал ФНС 167 тысяч рублей. Уточнялось, что мужчина не платил налоги по ИП. Сначала ему начисляли пени, а позже — заблокировали счета.

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#шоу-бизнес
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