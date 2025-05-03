«Мир перевернулся на 180 градусов!»: Анна Заворотнюк выложила новые кадры с сыном, которому исполнился месяц

Анна Заворотнюк с сыном (Фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)
Анна Заворотнюк растрогала фанатов, опубликовав уютные фото с сыном, которому 2 мая исполнился месяц. Дочь Анастасии Заворотнюк признается, что рождение ребенка перевернуло ее мир, наполнив его новым смыслом.
В трогательном сообщении под постом с фотографиями 28-летняя Анна поделилась, что с появлением сына она открыла для себя невероятные чувства: любовь, разрывающую сердце, и нежность, переполняющую душу. Она ощущает, что теперь все в ее жизни встало на свои места, и не представляет, как жила без малыша.
По словам Анны, материнство изменило ее взгляд на мир — она стала лучше понимать родителей и детей, восприятие мира изменилось.
Кстати, в последние годы Заворотнюк живёт на две страны – Россию и ОАЭ. Её супруг работал топ-менеджером в фирме в Дубае. Но после рождения первенца пара решила обосноваться в Москве.
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По словам Анны, материнство изменило ее взгляд на мир — она стала лучше понимать родителей и детей, восприятие мира изменилось.
Сын Анны Заворотнюк отмечает первый месяц жизни (Фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)
«Весь мой мир перевернулся на 180 градусов! Не то что бы раньше я жила хуже, совсем нет, просто как-то по другому. Сейчас всё вокруг резко наполнилось таким большим смыслом», — призналась она.Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк с 2022 года замужем за бизнесменом Тимуром Исмаиловым. Пара, поженившаяся после знакомства во время учебы в университете США, стала родителями в апреле. Тимур предпочитает оставаться в тени, избегая внимания публики, и Анна редко публикует совместные фото, но ее посты о сыне полны тепла и любви.
Сын Анны Заворотнюк отмечает первый месяц жизни (Фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)
Кстати, в последние годы Заворотнюк живёт на две страны – Россию и ОАЭ. Её супруг работал топ-менеджером в фирме в Дубае. Но после рождения первенца пара решила обосноваться в Москве.
«Спасибо, что ты выбрал именно нас (родителями), мы тебя безумно любим и всегда будем рядом», — заключила в своем последнем посте счастливая мама.Читайте также:
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева