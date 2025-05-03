«Первая встреча с отцом. Говорит, я родился по залету»: Александр Ревва раскрыл правду о тяжелом прошлом и боли юности

Александр Ревва (Фото: кадр из интервью на Youtube-канале «Антон Штейн»)
В недавнем интервью Александр Ревва раскрыл боль детства, рассказав о сложных отношениях с родителями и их равнодушии. В 50 лет шоумен делится, как отсутствие поддержки отца и неприятие матери до сих пор оставляют след в его душе, а также объясняет, что для него значит «любовь».
Артист редко касается личного, но на этот раз, говоря о своем жизненном пути, он вспомнил непростое детство. Ревва воспитывался в неполной семье, поскольку отец ушел рано. Его мать, Любовь Николаевна, любила сына, но при этом настоящего отца маленькому Саше так и не нашла. То и дело появлялись новые отчимы, которых мама представляла как «новых пап», что сбивало с толку юного Александра.
На вопросы ребенка о «смене» отца мама была вынуждена говорить: «Забыли. Он негодяй».
Ревва признался, что, как многие дети в таких ситуациях, грезил о встрече с отцом. Фантазировал увидеть «идеального папу», надеялся, что тот окажется хорошим человеком — хотя факт, что отец не искал встречи, наталкивал на негативные мысли.
Мечта войти в контакт с родным отцом сбылась в 18 лет, но оказалась далеко не радостным событием. Отец заявил, что Александр родился случайно и что он никогда не любил его мать, оставив сына с чувством горечи.
К сожалению, сейчас отношения с матерью несколько натянутые: Любовь не принимает жену Саши Анжелику и отказывается общаться с внуками. Это ранит артиста, который всегда мечтал о большой, дружной семье за общим столом. Он считает, что неприятие матери — несправедливое испытание, возможно, связанное с ее эгоизмом.
Настоящую поддержку Ревва сейчас видит в Анжелике, которая стала для него опорой и вдохновением.
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«Отчимов было настолько много, что я их уже даже не запоминал по именам», — признавался юморист в интервью на YouTube-канале «Антон Штейн».
Александр Ревва и Антон Штейн (Фото: кадр из интервью на Youtube-канале «Антон Штейн»)
На вопросы ребенка о «смене» отца мама была вынуждена говорить: «Забыли. Он негодяй».
Ревва признался, что, как многие дети в таких ситуациях, грезил о встрече с отцом. Фантазировал увидеть «идеального папу», надеялся, что тот окажется хорошим человеком — хотя факт, что отец не искал встречи, наталкивал на негативные мысли.
«Мама не вечная»: Александр Ревва угодил в скандал из-за разлада с матерью, почему на самом деле она не приняла его жену
Мечта войти в контакт с родным отцом сбылась в 18 лет, но оказалась далеко не радостным событием. Отец заявил, что Александр родился случайно и что он никогда не любил его мать, оставив сына с чувством горечи.
«Первая встреча, первые слова его… И он говорит, что ты родился по залету? Сказал, что никогда не любил мою мать. Видно, он сидел с этим, почему-то хотел сказать, именно мне хотел сказать. И в этот момент у меня разрушился весь этот (выдуманный) образ», — эмоционально заключил Ревва, уточняя, что при этом отец сам вышел на связь.
Александр Ревва (Фото: кадр из интервью на Youtube-канале «Антон Штейн»)
Эти события закалили Ревву. Он стал благодарен судьбе за то, что рос с матерью, иначе мог бы стать черствым. К тому же любовь ему дарила еще и бабушка: артист отметил, что она сыграла важнейшую роль в его жизни. Воспоминания о ней полны тепла.
К сожалению, сейчас отношения с матерью несколько натянутые: Любовь не принимает жену Саши Анжелику и отказывается общаться с внуками. Это ранит артиста, который всегда мечтал о большой, дружной семье за общим столом. Он считает, что неприятие матери — несправедливое испытание, возможно, связанное с ее эгоизмом.
Настоящую поддержку Ревва сейчас видит в Анжелике, которая стала для него опорой и вдохновением.
Александр Ревва с женой Анжеликой (Фото: Instagram* @arthurpirozhkov)
«Любовь — это чувство. Это пространство, энергия. (...) Знаешь, как таблетку в стакан бросаешь, а потом от нее исходят шипучие пузырьки? Я смотрю на таблетку, которая растворяется, и думаю — это любовь. Мое состояние, когда все время эти пузырьки, такое счастье и радость», — объяснил Александр свои отношения с Анжеликой, подчеркивая, что его чувства не становятся слабее с возрастом.Рассуждая о привязанности, итог он подвел следующий: «У любви нет времени. Ты любишь или не любишь. Все очень просто, все понятно».
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева