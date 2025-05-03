«Первая встреча с отцом. Говорит, я родился по залету»: Александр Ревва раскрыл правду о тяжелом прошлом и боли юности

В недавнем интервью Александр Ревва раскрыл боль детства, рассказав о сложных отношениях с родителями и их равнодушии. В 50 лет шоумен делится, как отсутствие поддержки отца и неприятие матери до сих пор оставляют след в его душе, а также объясняет, что для него значит «любовь».