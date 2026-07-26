Судья разнимала футболистов в Европе и получила сотрясение мозга

26 июля 2026, 18:00

Судья Демонке заработала сотрясение мозга, разнимая футболистов во Франции

Фото: istockphoto/peterscode

В товарищеском матче между французским «Мецом» и нидерландской «Фортуной», состоявшемся 25 июля в Форбаке (Франция), арбитр встречи Матильда Демонке получила сотрясение мозга. Инцидент произошел в концовке первого тайма, когда судья попыталась разнять игроков, устроивших потасовку у стены с надписью «Уважайте рефери». В результате столкновения Демонке упала на газон, пишет Reuters.