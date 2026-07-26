Судья разнимала футболистов в Европе и получила сотрясение мозга
В товарищеском матче между французским «Мецом» и нидерландской «Фортуной», состоявшемся 25 июля в Форбаке (Франция), арбитр встречи Матильда Демонке получила сотрясение мозга. Инцидент произошел в концовке первого тайма, когда судья попыталась разнять игроков, устроивших потасовку у стены с надписью «Уважайте рефери». В результате столкновения Демонке упала на газон, пишет Reuters.
Причиной конфликта стал фол, спровоцировавший словесную и физическую перепалку между футболистами. Арбитр вмешалась, но в ходе разбирательства получила удар. После оказания медицинской помощи Демонке предприняла попытку вернуться на поле в качестве лайнсмена, однако из-за самочувствия не смогла продолжить работу.
Матч завершился победой «Меца» со счетом 3:1. После финального свистка игроки обеих команд принесли извинения пострадавшему судье. Клубы и Французская федерация футбола инцидент на текущий момент не комментировали. Расследование не инициировалось, так как встреча носила товарищеский статус.
Отметим, что в 2023 году аналогичный случай с травмой арбитра фиксировался в матче английской Премьер-лиги. Кроме того, в июне 2026 года УЕФА выпустил рекомендации по усилению защиты судей на поле. Ранее ФИФА также инициировала дисциплинарное разбирательство после массовой потасовки, произошедшей по итогам финала чемпионата мира, в котором Испания обыграла Аргентину.
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