В Екатеринбурге психолога обвиняют в обмане клиентки на восемь миллионов рублей
Практикующая «психологические и биоэнергетические методики» жительница Екатеринбурга подозревается в мошенничестве — ущерб от её «помощи» может составлять около восьми миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-группе городского УМВД.
По версии полиции, 30-летняя женщина около года назад познакомилась с «психологом», которая убеждала её, что состояние ухудшается и без работы над собой её ждёт тяжёлое развитие событий, вплоть до смерти. Консультации были платными.
Когда деньги у потерпевшей закончились и накопились долги по кредитам, она попыталась прекратить общение. Тогда подозреваемая организовала ей «консультации» с тибетским монахом и юристом через соцсети. Позже выяснилось, что оба аккаунта были фейковыми и принадлежали самой женщине — она писала с разных номеров и страниц, чтобы продолжать давление и сохранять влияние.
В результате пострадавшая потеряла около восьми миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). По информации ведомства, подозреваемая ранее не судима, официально не работала и жила за счёт консультаций и микрозаймов. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил фигурантку под домашний арест до 2 апреля.
