В Екатеринбурге психолога обвиняют в обмане клиентки на восемь миллионов рублей

05 февраля 2026, 18:14

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Практикующая «психологические и биоэнергетические методики» жительница Екатеринбурга подозревается в мошенничестве — ущерб от её «помощи» может составлять около восьми миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-группе городского УМВД.