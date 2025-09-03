В Лиссабоне при крушении фуникулера погибли 15 человек, десятки пострадали
В результате схода с рельсов фуникулера «Элевадор да Глория» (Elevador da Glória) в центре Лиссабона погибли по меньшей мере 15 человек, еще около 20 людей получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает CNN Portugal.
Фуникулер, соединяющий центр португальской столицы с районом Барриу-Альту, является одним из символов Лиссабона. Он был открыт в XIX веке, в 2002 году получил статус национального памятника. «Элевадор да Глория» очень популярен среди туристов, ежегодно этим транспортом пользуются более трех миллионов пассажиров.
Отмечается, что в 2018 году фуникулер уже сходил с рельсов, но тогда обошлось без жертв.
Местные СМИ сообщают, что ЧП случилось неожиданно. Точная причина аварии еще не установлена. Вагон фуникулера сорвался с троса во время спуска, затем врезался в здание на высокой скорости и опрокинулся. На месте происшествия работают экстренные службы. Кадры последствий аварии можно увидеть в Telegram-канале «Осторожно, Новости».
По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет.
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования семьям погибших и призвал компетентные органы оперативно установить причины катастрофы.
