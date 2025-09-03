В Лиссабоне при крушении фуникулера погибли 15 человек, десятки пострадали

03 сентября 2025, 23:25

Фото: iStock/peterscode

В результате схода с рельсов фуникулера «Элевадор да Глория» (Elevador da Glória) в центре Лиссабона погибли по меньшей мере 15 человек, еще около 20 людей получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает CNN Portugal.