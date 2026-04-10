Двое рабочих погибли на шоссе Энтузиастов в Москве
На стройке на шоссе Энтузиастов двое рабочих сорвались с высоты и погибли. Прокуратура Москвы начала проверку. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Сейчас сотрудники ведомства выясняют причины трагедии. На месте происшествия работают экстренные службы. Подробности о личности погибших и точных обстоятельствах ЧП пока не раскрывают.
