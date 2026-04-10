Двое рабочих погибли на шоссе Энтузиастов в Москве

Фото: iStock/Chalabala

На стройке на шоссе Энтузиастов двое рабочих сорвались с высоты и погибли. Прокуратура Москвы начала проверку. Об этом информирует Telegram-канал «‎Осторожно, Москва».



Сейчас сотрудники ведомства выясняют причины трагедии. На месте происшествия работают экстренные службы. Подробности о личности погибших и точных обстоятельствах ЧП пока не раскрывают.

Ранее стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе умер бывший начальник полиции Октябрьского района Алексей Абакумов, в отношении которого ранее возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

До этого появилась информация, что один человек погиб и восемь пострадали при пожаре в жилом доме на улице Нагорной в Благовещенске. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 97 человек. В связи с трагедией ведется доследственная проверка.

Дарья Осипова

