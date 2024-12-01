«Суперджет» «Азимута» экстренно приземлился в Минводах

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Экстренную посадку в Минводах совершил самолёт «Суперджет» авиакомпании «Азимут», передает Telegram-канал Baza. Уточняется, что судно село в аэропорту, когда борт летел в Сочи. В самолете находилось четверо членов экипажа и больше ста пассажиров.
По предварительной версии, сработал датчик неисправности топливного фильтра. Авторы публикации подчеркнули, что случай уже далеко не первый. Только за последнюю неделю, по данным журналистов, было несколько подобных инцидентов.
Самый серьезный произошел в турецкой Анталье, где в результате жесткого приземления самолет был поврежден, а позже начался пожар. Перед возгоранием на взлетно-посадочную полосу полилось топливо.
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Никита Кротов