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«Суперджет» «Азимута» экстренно приземлился в Минводах

Фото: istockphoto/AVZimovskoy

Фото: istockphoto/AVZimovskoy

Экстренную посадку в Минводах совершил самолёт «Суперджет» авиакомпании «Азимут», передает Telegram-канал Baza. Уточняется, что судно село в аэропорту, когда борт летел в Сочи. В самолете находилось четверо членов экипажа и больше ста пассажиров.


По предварительной версии, сработал датчик неисправности топливного фильтра. Авторы публикации подчеркнули, что случай уже далеко не первый. Только за последнюю неделю, по данным журналистов, было несколько подобных инцидентов.

Самый серьезный произошел в турецкой Анталье, где в результате жесткого приземления самолет был поврежден, а позже начался пожар. Перед возгоранием на взлетно-посадочную полосу полилось топливо.

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#мир
#самолёты
#россия
#новости
#аэропорты
В МВД опровергли версию о «битве скинхедов с цыганами» в Ногинске
Readovka: в МВД опровергли версию о «битве скинхедов с цыганами» в Ногинске
01 декабря 2024, 12:32

Фото: iStock/artolympic

В подмосковном Ногинске произошла массовая драка. В соцсетях писали о «битве скинхедов с цыганами». По данным Readovka, в МВД опровергли эту версию конфликта.
Уточняется, что причиной произошедшего стал бытовой конфликт между молодыми людьми. Инцидент произошел на улице Декабристов, где подрались две компании молодых людей.

В центр города они якобы пришли в банданах с подручными предметами — цепями и палками, пишут в соцсетях местные жители. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.

Согласно официальной информации, спустя несколько часов после произошедшего в травмпункт никто не обращался.

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#ногинск
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#полиция
#конфликт
#жители
#инцидент
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СК проверит оставившую полугодовалого ребенка почти без одежды на снегу мать
01 декабря 2024, 11:57

Фото: istockphoto/Akintevs

Мать, оставившую полугодовалого малыша почти без одежды на снегу, проверит Следственный комитет в Нижнем Новгороде. Как передает 112, в сеть попали соответствующие кадры.
Да и сама мать прямо заявила в переписке со знакомыми, что ей не нужны дети, и она готова отказаться. По ее словам, отец малыша наркозависимый, а она «устала». Следователей уже заинтересовала запись, где ребенок громко плачет, находясь на снегу.

Матери может грозить реальный срок.

Перед этим сообщалось, что в Иркутске из-за откровенного наряда отчим выбросил падчерицу с четвертого этажа. Перед инцидентом между мужчиной и 17-летней девушкой-подростком произошел конфликт.

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#россия
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#новости
#следственный комитет
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В Иркутске отчим выбросил с 4-го этажа падчерицу из-за откровенного наряда
SHOT: В Иркутске отчим выбросил с 4-го этажа падчерицу из-за откровенного наряда
01 декабря 2024, 10:47

Фото: iStock/brizmaker

В Иркутске отчим выбросил с четвёртого этажа падчерицу из-за слишком откровенного наряда, передает Telegram-канал SHOT.
В прошлый четверг 42-летний Баходир сильно поссорился с 17-летней дочерью своей супруги. Мужчине не нравилось, как одевалась девушка, он считал её одежду очень откровенной.

В ходе ссоры отчим начал избивать падчерицу, а после выкинул её из окна квартиры, которая находится на четвёртом этаже. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и сочетанной травмой. В настоящее время она находится в тяжёлом состоянии.

Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

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Обвиняемый по делу о бронежилетах пошел на сделку со следствием
Фигурант по делу о бронежилетах Портянников пошел на сделку со следствием
01 декабря 2024, 10:24

Фото: iStock/undefined undefined

Обвиняемый по делу о поставке некачественных бронежилетов для армии Вячеслав Портянников признал вину и пошел на сделку со следствием. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
В материалах дела говорится, что Портянников активно сотрудничает со следствием, дает подробные признательные показания, а также ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Обвиняемому вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ.

Напомним, дело «Пикета» получило широкий общественный резонанс после того, как стало известно, что Минобороны закупило у компании более 20 тысяч бронежилетов, которые, как выяснилось, не соответствовали условиям контракта.

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#минобороны
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В Приамурье в ДТП погиб один человек
01 декабря 2024, 05:39

Фото: iStock/huettenhoelscher

Столкновение автомобилей Cadillac Escalade и Mazda Demio произошло на связывающей города Благовещенск и Свободный в Амурской области трассе. Один человек погиб, четверых госпитализировали, сообщает в Telegram-канале территориального управления ГИБДД.
«Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня в Благовещенском муниципальном округе», – отмечается в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и следственно-оперативной группы Министерства внутренних дел (МВД).

Ранее в Саратовской области автомобиль с несовершеннолетними опрокинулся в кювет.

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#автомобиль
#мвд
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#гибдд
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Над территорией Брянской области уничтожили еще восемь БПЛА
Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об уничтожении восьми БПЛА
01 декабря 2024, 05:03

Фото: iStock/ Oselote

В Брянской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще восемь беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на месте работают экстренные и оперативные службы.

Незадолго до этого сообщалось об уничтожении беспилотников в российском регионе. В Брянской области было сбито десять БПЛА.

Ранее стало известно, что беспилотник врезался в пятиэтажный дом в Брянской области. Местные жители рассказали, что удар пришел на жилой дом в Стародубском районе.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#брянская область
#бпла
#всу
#пво
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В Брянской области при атаке беспилотника погиб ребенок
Губернатор Богомаз: при массированной атаке на Брянскую область погиб ребенок
01 декабря 2024, 04:45

Фото: istockphoto/NiseriN

В результате удара беспилотника в Брянской области погиб ребенок. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он выразил соболезнования близким и пообещал оказать им всю необходимую поддержку.

Губернатор рассказал, что в ночь на воскресенье, 1 декабря, в районе произошло крупное нападение. Удар был нанесен мирным жителям в Стародубском муниципальном округе.

Ранее стало известно об ударе беспилотников по жилому дому в Брянской области. В Стародубском районе под удар попало пятиэтажное здание. До этого в регионе было уничтожено десять беспилотников.

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#брянская область
#ребёнок
#бпла
#всу
#александр богомаз
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В Калужской области после атаки БПЛА вспыхнул пожар
Губернатор Шапша: в Калужской области после атаки БПЛА начался пожар
01 декабря 2024, 04:16

Фото: iStock/Distortion Media

В Калужской области после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Он заявил, что Малоярославецкий район подвергся нападению. Пожар возник в жилом доме за пределами населенного пункта. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают МЧС и оперативная группа.

Ранее беспилотники атаковали Брянскую область. В субботу вечером, 30 ноября, в этом районе было уничтожено десять беспилотников. Пострадавшие отсутствуют, информация о повреждениях не поступала.

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#калужская область
#губернатор
#пожар
#жилой дом
#бпла
#всу
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Во Франции большая металлическая птица рухнула на гостей фестиваля
Ouest France: при падении металлической птицы во Франции пострадали 13 человек
01 декабря 2024, 03:27

Фото: iStock/sudok1

Во Франции на толпу упала большая металлическая фигура птицы, передает издание Ouest France.
Инцидент произошел во время рождественского фестиваля в коммуне Трувиль-Сюр-Мер, на котором присутствовали сотни людей. В какой-то момент конструкция, удерживающая птицу, упала на гостей.

В результате инцидента пострадали 13 человек, 9 из которых были госпитализированы. Полиция и военные прибыли на место происшествия, все посетители были эвакуированы.

Ранее стало известно о пожаре на фестивале в немецком городе Лир. Пожар вспыхнул на одном из аттракционов, в результате чего 11 человек пострадали.

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#франция
#зрители
#пожар
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