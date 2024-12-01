СК проверит оставившую полугодовалого ребенка почти без одежды на снегу мать

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Мать, оставившую полугодовалого малыша почти без одежды на снегу, проверит Следственный комитет в Нижнем Новгороде. Как передает 112, в сеть попали соответствующие кадры.
Да и сама мать прямо заявила в переписке со знакомыми, что ей не нужны дети, и она готова отказаться. По ее словам, отец малыша наркозависимый, а она «устала». Следователей уже заинтересовала запись, где ребенок громко плачет, находясь на снегу.
Матери может грозить реальный срок.
Перед этим сообщалось, что в Иркутске из-за откровенного наряда отчим выбросил падчерицу с четвертого этажа. Перед инцидентом между мужчиной и 17-летней девушкой-подростком произошел конфликт.
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Матери может грозить реальный срок.
Перед этим сообщалось, что в Иркутске из-за откровенного наряда отчим выбросил падчерицу с четвертого этажа. Перед инцидентом между мужчиной и 17-летней девушкой-подростком произошел конфликт.
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Никита Кротов