Супермаркет «Дикси» вспыхнул под Люберцами
Супермаркет «Дикси» загорелся в поселке Красково под Люберцами. ЧП произошло на улице Федянина. На вызов уже приехали расчеты ГКУ МО «Мособлпожспас». Об этом информирует Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Пламя поднялось на кровлю и быстро разошлось по верхней части здания. Спасатели начали разведку и приступили к тушению. Сведения о пострадавших пока не поступали. Причину возгорания специалисты назовут позже.
Огонь на крыше особенно опасен, потому что в таких случаях пламя способно очень быстро распространяться по перекрытиям, чердачным помещениям и внутренним пустотам здания, практически мгновенно охватывая значительную площадь. Это приводит к стремительному усилению задымления, повышает риск обрушения несущих конструкций и существенно осложняет работу пожарных подразделений.
Читайте также: