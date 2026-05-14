Двое юношей украли церковный ящик для пожертвований в Подмосковье
Двое юношей украли церковный ящик для пожертвований в Подмосковье. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Двое молодых людей 18 и 19 лет приехали на автомобиле к автозаправочной станции в деревне Петровское. Один из них вошёл в помещение торгового зала и забрал ящик для сбора пожертвований. Преступник погрузил украденное в машину, и затем они скрылись с места происшествия.
Правоохранительные органы задержали злоумышленников, однако похищенные средства воры успели потратить на собственные нужды. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Ставрополе полицейские задержали молодых вандалов, разгромивших овощной ларек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: