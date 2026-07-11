Лодка потерпела крушение во Вьетнаме, больше десятка погибших
VnExpress: при крушении лодки во Вьетнаме погибли 15 человек
На юге Вьетнама у побережья острова Фукуок произошло крушение прогулочного судна с туристами. На борту находились 32 гражданина Индии и четыре члена экипажа, пишет VnExpress.
Трагедия случилась вскоре после отхода лодки от причала. Судно перевернулось по непонятным причинам.
В результате инцидента спасателям удалось эвакуировать 21 человека. Погибли 15 пассажиров — 13 мужчин и две женщины. В настоящее время экстренные службы ведут расследование обстоятельств произошедшего.
Ранее маломерное судно перевернулось на реке в Астраханской области. Подробности в нашем материале.
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