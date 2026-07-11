Лодка потерпела крушение во Вьетнаме, больше десятка погибших

11 июля 2026, 13:27

VnExpress: при крушении лодки во Вьетнаме погибли 15 человек

Фото: istockphoto/Kesu01

На юге Вьетнама у побережья острова Фукуок произошло крушение прогулочного судна с туристами. На борту находились 32 гражданина Индии и четыре члена экипажа, пишет VnExpress.