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Лодка потерпела крушение во Вьетнаме, больше десятка погибших

VnExpress: при крушении лодки во Вьетнаме погибли 15 человек
Фото: istockphoto/Kesu01

На юге Вьетнама у побережья острова Фукуок произошло крушение прогулочного судна с туристами. На борту находились 32 гражданина Индии и четыре члена экипажа, пишет VnExpress.



Трагедия случилась вскоре после отхода лодки от причала. Судно перевернулось по непонятным причинам.

В результате инцидента спасателям удалось эвакуировать 21 человека. Погибли 15 пассажиров — 13 мужчин и две женщины. В настоящее время экстренные службы ведут расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее маломерное судно перевернулось на реке в Астраханской области. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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