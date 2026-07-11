Стала известна судьба заложницы из супермаркета в Берлине
В Берлине спасли женщину, которую мужчина удерживал в заложниках в супермаркете REWE. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
Напомним, инцидент произошел в районе Мариенфельде. Неизвестный зашел в магазин поздним вечером пятницы, будучи последним клиентом, внезапно вытащил нож и взял в заложники кассиршу. На место прибыли полиция и спецназ, которые находились там всю ночь.
Женщина провела в руках захватчика 11 часов. В итоге ее освободили, а мужчину обезвредили. Мотивы преступления остаются неизвестными. Состояние пострадавшей также не раскрывается.
Ранее сообщалось, что 54-летний житель Кемеровской области выдумал захват заложников, чтобы привлечь внимание к коммунальной аварии в своем доме.
Читайте также: