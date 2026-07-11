Тело политического деятеля нашли в Британии
В британском графстве Сомерсет обнаружили тело 78-летнего парламентария Энн Уиддикомб. Полиция задержала 26-летнего мужчину по подозрению в причастности к гибели политика, сообщает BBC.
Инцидент произошел 9 июля в доме почившей в Хейтор-Вейл. Правоохранители не раскрывают возможные мотивы задержанного.
Энн Уиддикомб родилась в 1947 году в Бате. Получила образование в Бирмингемском университете (латынь), затем изучала философию, политологию и экономику в Оксфорде. Входила в правительство Джона Мейджора в должности младшего министра с 1992 по 1997 год. Умершая придерживалась консервативных позиций: выступала против абортов, эвтаназии, а также поддерживала возвращение смертной казни. С 2023 года состояла в партии реформаторов.
Премьер-министр Кир Стармер назвал случившееся тяжелой утратой. Лидер Reform UK Найджел Фарадж выразил соболезнования близким и охарактеризовал покойную как принципиального и неординарного политика.
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