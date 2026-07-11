Тело политического деятеля нашли в Британии

11 июля 2026, 12:42

BBC: тело бывшего депутата Энн Уиддикомб нашли в Великобритании

Фото: istockphoto/Lawrey

В британском графстве Сомерсет обнаружили тело 78-летнего парламентария Энн Уиддикомб. Полиция задержала 26-летнего мужчину по подозрению в причастности к гибели политика, сообщает BBC.