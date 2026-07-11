Супертайфун «Бави» принес беду в Японию вслед за Тайванем

11 июля 2026, 18:45

Супертайфун «Бави» оставил без света 23 тысячи домов на юге Японии

Фото: iStock/Ig0rZh

Супертайфун «Бави» оставил без света более 23 тысяч жилых домов в префектуре Окинава. Об этом сообщило агентство Kyodo.