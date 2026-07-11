Супертайфун «Бави» принес беду в Японию вслед за Тайванем
Супертайфун «Бави» оставил без света более 23 тысяч жилых домов в префектуре Окинава. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Больше всего отключений произошло на острове Мияко, где электричество пропало почти в 16 тысячах зданий. В зоне стихийного бедствия пострадали 12 человек — в основном они получили ушибы от летящих предметов и сильного ветра. Двух туристок унесло в море, они смогли выбраться на берег с травмами.
Скорость ветра в регионе превышает 40 м/с, местами достигая 55 м/с — этого достаточно для переворачивания автомобилей. В аэропортах Окинавы и на мелких островах префектуры отменили 220 рейсов. Движение паромов и других судов также полностью остановили.
Шторм сопровождается интенсивными дождями: за сутки к утру воскресенья может выпасть до 250 миллиметров осадков. В настоящий момент наиболее активная часть стихии покинула Японию и движется к побережью Китая.
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