Тайфун обрушился на популярный у россиян курорт

03 июля 2026, 15:35

Тайфун «Майсак» достиг Хайнаня и нарушил работу транспорта

Фото: iStock/Ig0rZh

Тайфун «Майсак» вышел на южное побережье Хайнаня и принес сильный ветер в курортную часть острова, популярную у туристов из России. Об этом сообщает CCTV.