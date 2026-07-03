Тайфун обрушился на популярный у россиян курорт
Тайфун «Майсак» вышел на южное побережье Хайнаня и принес сильный ветер в курортную часть острова, популярную у туристов из России. Об этом сообщает CCTV.
Стихия накрыла район Линшуй-Лиского автономного уезда. Скорость ветра в зоне циклона достигает 23 метров в секунду. По прогнозу синоптиков, во второй половине дня 3 июля шторм подойдет к побережью Гуанси-Чжуанского автономного района.
На Хайнане сезон тайфунов продолжается с мая по октябрь, и «Майсак» стал первым тропическим штормом в этом году. Из-за ухудшения погоды власти ограничили судоходство, закрыли пляжи и остановили железнодорожное сообщение.
Тайфун — это мощный тропический циклон, который формируется над теплыми водами океана и сопровождается ливнями, штормовым ветром и сильным волнением моря.
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