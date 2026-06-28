Супруг министра по делам семьи Италии пропал без вести в озере недалеко от Рима
В озере Вико, расположенном примерно в 80 километрах к северо-западу от Рима, пропал без вести супруг министра по делам семьи, рождаемости и равных возможностей Италии Эуджении Роччеллы. Об этом сообщает Corriere Della Sera.
Вечером 27 июня Луиджи Каваллари находился на лодке вместе с женой Эудженией. В какой-то момент он оказался в воде, но затем не появился на поверхности. Роччелла тут же связалась с профессионалами.
Сейчас на месте инцидента работают полицейские и водолазы, поиски продолжаются. Для операций вызвали вертолет. Не уточняется, упал ли Луиджи в озеро случайно или прыгнул, чтобы охладиться в жаркий день.
Эуджения Роччелла занимает свой текущий пост с 2022 года. Она придерживается консервативных позиций, выступает за традиционные ценности, борется с суррогатным материнством и критикует гендерную идеологию и ЛГБТ*-темы.
Читайте также: