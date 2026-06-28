Супруг министра по делам семьи Италии пропал без вести в озере недалеко от Рима

28 июня 2026, 03:49

Супруг министра по делам семьи Италии Эуджении Роччеллы пропал без вести в озере Вико

Фото: iStock/bwzenith

В озере Вико, расположенном примерно в 80 километрах к северо-западу от Рима, пропал без вести супруг министра по делам семьи, рождаемости и равных возможностей Италии Эуджении Роччеллы. Об этом сообщает Corriere Della Sera.