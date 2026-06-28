Выяснились масштабы урона от разрушительного землетрясения в Венесуэле

28 июня 2026, 00:16

МОМ: Землетрясение в Венесуэле могло затронуть до 6,76 миллиона человек

Фото: iStock/SteveCollender

Землетрясение в Венесуэле, по предварительным данным, затронуло до 6,76 миллиона человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оценки, которые предоставила пресс-служба Международной организации по миграции (МОМ).