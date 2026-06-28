Выяснились масштабы урона от разрушительного землетрясения в Венесуэле
Землетрясение в Венесуэле, по предварительным данным, затронуло до 6,76 миллиона человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оценки, которые предоставила пресс-служба Международной организации по миграции (МОМ).
В столице страны Каракасе последствия подземных толчков могли ощутить около двух миллионов жителей. В МОМ подчеркнули, что приведённые цифры носят предварительный характер и могут уточняться.
Напомним, что мощные подземные толчки магнитудой 7,1 произошли в ночь на 25 июня. Эпицентр землетрясения находился почти в 60 километрах от города Валенсия. По последней информации, почти полторы тысячи человек погибли в результате происшествия. Особенно тяжёлая обстановка сложилась в сейсмоопасных районах Каракаса — Лос‑Палос‑Грандес и Альтамира.
Ранее «Радио 1» передавало, что венесуэльское землетрясение едва не унесло жизнь россиянки и её сына. Женщина сумела закрыть собой ребёнка, когда на них рухнула стена, а затем выбралась с мальчиком из повреждённого дома.
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