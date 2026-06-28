В «Мошеловке» перечислили популярные схемы обмана родителей

28 июня 2026, 02:37

«Мошеловка»: Мошенники выманивают деньги у родителей через схему с предложением выплат

Фото: iStock/nevodka

Мошенники рассылают родителям в школьные и детсадовские чаты сообщения от имени администрации учебных заведений с требованием оформить краткосрочную страховку на ребёнка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.