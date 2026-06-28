В «Мошеловке» перечислили популярные схемы обмана родителей
Мошенники рассылают родителям в школьные и детсадовские чаты сообщения от имени администрации учебных заведений с требованием оформить краткосрочную страховку на ребёнка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.
В поддельных уведомлениях говорится, что страховка якобы обязательна для участия детей в праздничных мероприятиях из-за «новых требований безопасности 2026 года». К сообщению прилагается ссылка на фальшивый платёжный шлюз.
Другая распространённая схема — направлять взрослых на сайт-копию «Госуслуг» или Минтруда, где родителям предлагают получить якобы единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 18 лет.
Ранее киберэксперт Тимофей Воронин рассказал о способах идентификации звонков от мошенников. Так, например, хотя одним из возможных индикаторов может служить маркировка входящего вызова, этот признак не является абсолютно надежным. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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