Супруг погибшей под обстрелом ВСУ беременной Нины пытается вывезти тело жены

Фото: Минтранс МО
Тело убитой 6 августа боевиком ВСУ беременной 24-летней Нины Кузнецовой еще не вывезли из Суджи. Об этом сообщил ее супруг Артем Кузнецов. Мужчина рассказал, что с 7 августа он пытается организовать вывоз тела своей беременной жены.
«Мне помогают семьи, военные и волонтеры. Ситуация сложная, сроков нет, нужно ждать. Все стараются помочь, но пока безуспешно», – передает слова Артема Lenta.Свекровь Нины уже просила помочь вывезти тело, которое осталось морге больницы Суджи, где нет электричества.
Нину убили 6 августа, когда она уезжала из Суджи на машине с мамой и годовалым сыном. Супруг ехал впереди на другом автомобиле. В этот момент на трассе из кустов выбежал боевик ВСУ и открыл огонь по мирным людям. Близких Нины ранили.
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Лия Мурадьян