«Военное дело» показало снимки изувеченной под Курском женщины из ВСУ

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov
В сети впервые появились кадры украинских женщин-военнослужащих, которые были брошены киевским режимом в бой в Курской области. Фотографию публикует Telegram-канал «Военное дело».
В социальных сетях опубликованы два снимка молодой украинки. На одном из них в объектив смотрит девушка в военной форме, а на втором — изуродованное лицо служащей ВСУ, которая лежит на больничной койке.
К посту прикреплена подпись: «Сходила на Курьск».
Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили на передовую в районе Кременной в ДНР подразделение, состоящее из женщин. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.
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К посту прикреплена подпись: «Сходила на Курьск».
Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили на передовую в районе Кременной в ДНР подразделение, состоящее из женщин. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.
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Екатерина Коршунова