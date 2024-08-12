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«Военное дело» показало снимки изувеченной под Курском женщины из ВСУ

12 августа 2024, 20:01
Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

В сети впервые появились кадры украинских женщин-военнослужащих, которые были брошены киевским режимом в бой в Курской области. Фотографию публикует Telegram-канал «Военное дело».
В социальных сетях опубликованы два снимка молодой украинки. На одном из них в объектив смотрит девушка в военной форме, а на втором — изуродованное лицо служащей ВСУ, которая лежит на больничной койке.

К посту прикреплена подпись: «Сходила на Курьск».



Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили на передовую в районе Кременной в ДНР подразделение, состоящее из женщин. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

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Прорыв ВСУ в Курской области: контроль над селами, мародерство и заявления «Ахмата»
12 августа 2024, 19:23

Фото: istock/Dmitry Andreev

Украинская группировка установила контроль над 28 населенными пунктами в приграничном регионе. Одновременно с этим Минобороны РФ заявляет о рекордных суточных потерях противника, а президент России Владимир Путин сообщил об успешно развивающемся наступлении ВС РФ на всей линии фронта. О том, что происходит в российском приграничье на самом деле расскажет редакция «Радио 1».

ВСУ заняли 28 населенных пунктов


Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту России Владимиру Путину об установлении ВСУ контроля над 28 населенными пунктами в приграничном регионе. По его словам, глубина проникновения ВСУ на российскую территорию составляет 12 километров, ширина — 40 километров. Всего была эвакуирована 121 тысяча мирных жителей, ожидают эвакуации еще 180 тысяч человек.

Смирнов также доложил о применении противником химического оружия в Беловском районе области. Чтобы предотвратить дальнейшее продвижение ВСУ, российская армия выкопала десятки километров противотанкового рва. Врио главы региона предупредил, что противник может облачаться в украденную у россиян одежду и передвигаться на автомобилях с российскими госномерами.

Путин о ситуации в Курске


Президент России объяснил действия ВСУ стремлением улучшить свои переговорные позиции. При этом глава государства отметил, что диалог с противником, который наносит хаотичные удары по мирным жителям, исключен.

«Не может идти речи о переговорах с людьми, которые наносят хаотичные удары по мирным людям либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики. Подобные акции преследуют военную цель: остановить наступление наших войск», — подчеркнул Путин.


Заявления Минобороны РФ


В оборонном ведомстве сообщили, что российские силы в районе Каучука пресекли попытку прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике. По информации Минобороны РФ, за сутки 11 августа 2024 года на линии боевого соприкосновения в Курской области подразделениями ВС РФ сожжено и уничтожено более 70 единиц техники ВСУ. Telegram-канал Condottiero сообщает, что это рекордные показатели для СВО.

МО РФ также отмечает, что ВСУ потеряли не меньше 1610 военных, 32 танков, 23 бронетранспортеров за время боев на приграничье. Информацию о рекордных потерях в рядах ВСУ озвучил и командир «Ахмата». По его словам, украинская группировка не несла столь высоких потерь ни разу за все время проведения СВО.

Фото: istock/shironosov

Обстановка в Курской области: данные военкоров


По информации телеграм-канала «Рыбарь», ВСУ продолжают развивать наступление на Курском направлении. Авторы портала сообщают, что в настоящее время российские силы продолжают стабилизировать линию фронта.


В Суджанском районе осложнилась обстановка в Судже. Появились кадры, свидетельствующие о присутствии противника на окружной дороге уже в центре города. Обозреватели «НгП раZVедка» сообщают, что ВСУ атаковали российские опорные пункты близ населенного пункта Гордеевка в Курской области. По данным источника, грамотные и слаженные действия ВС РФ позволили отбросить противника.

Военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил в своем телеграм-канале о фактах мародерства со стороны ВСУ.

«Они заходят в каждое помещение частных домов в населенном пункте Гончаровка и выносят оттуда все подряд», — рассказал Лисицын.

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Политолог Корнилов заявил о странном отношении МАГАТЭ в отношении ЗАЭС
12 августа 2024, 19:19

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Политолог Владимир Корнилов заявил, что МАГАТЭ ведут себя очень странно по отношению к Запорожской АЭС.
С одной стороны, по мнению эксперта, они не хотят допустить эскалации на объект, но с другой, в упор не замечают, кто и когда обстреливает станцию.

Двойственную позицию по этому вопросу занимает и Украина, считает специалист.

«Перспектива ядерной аварии или утечки радиоактивных материалов не обрадует Запад. Впрочем, в этой организации давно уже ведут себя странно. Они своими глазами видят, что атомную станцию контролирует Россия, но, имея на ней своих представителей, МАГАТЭ «не видит», кто обстреливает станцию и лишь регулярно призывает «прекратить эскалацию конфликта вокруг ЗАЭС», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Корнилов.

А военный эксперт, член экспертного совета организации «Офицеры России», доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев объяснил, почему Украина атаковала Курскую область на фоне переговоров с Москвой.

«Я думаю, что Зеленский при помощи Запада хочет выйти победителем: ставки он делает крупные. К вашему вопросу о переговорах: президент Путин сказал, что на условиях киевского режима переговоров не будет. А Зеленский полагает, что если он пойдёт на мирные переговоры на своих условиях, то будет победителем», — высказал своё мнение в беседе с Pravda.Ru Перенджиев.

Ранее военный эксперт Владимир Гундаров заявил, что одна из причин, по которым ВСУ решили атаковать приграничные регионы, в частности Курскую область, заключается в стремлении оттянуть российские войска от Купянска и Краматорска.

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#переговоры
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Российские войска освободили Лисичное в ДНР
МО РФ: российские войска освободили Лисичное в ДНР
12 августа 2024, 19:17

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС России взяли под контроль населенный пункт Лисичное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что российские войска нарастили темпы наступления на Донецком направлении. Уточняется, что также завершается зачистка от украинских боевиков и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное.

Иных подробностей в Минобороны России не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Украине заговорили о более масштабной мобилизации
Экс-замглавы Генштаба ВСУ: Киеву стоит провести более масштабную мобилизацию
12 августа 2024, 18:57

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Киевским властям необходимо провести еще более масштабную мобилизацию. Так считает бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко, его слова приводит телеканал Al Jazeera.
«Украине нужны две вещи: расширение поставок оружия и боеприпасов, а также массовая общенациональная мобилизация, превосходящая очень непопулярные недавние шаги по призыву тысяч мужчин», — заявил Романенко.

Напомним, что с 25 февраля 2022 года на Украине проводится всеобщая мобилизация, в связи с чем военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Ранее сообщалось, что в Харькове трое сотрудников военкомата насильно задержали мужчину. Его затащили в микроавтобус с заломанными руками.

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На Западе увидели важную деталь на кадрах из Курской области
Меркурис: западная техника в Курской области подтверждает причастность НАТО
12 августа 2024, 18:45

Фото: iStock/RomanBabakin

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что натовская техника в Курской области указывает на причастность блока к атаке. Об этом Меркурис сообщил в эфире YouTube-канала Duran.
Меркурис утверждает, что западные страны серьезно вовлечены в операцию ВСУ в Курской области. По мнению эксперта, это связано с тем, что Альянс осознает, что проиграл на Украине.

Меркурис заключил, что Украина не сможет вернуть потерянные территории, однако украинцы не хотят сдаваться, поскольку это их последний отчаянный бросок.

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

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#курская область
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МО Украины упрашивает Францию разрешить наносить удары по РФ французским оружием
Умеров: МО Украины просит Францию снять запреты на удары по России
12 августа 2024, 18:38

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Минобороны Украины выпрашивает у властей Франции разрешение на удары по территории России французским оружием. Об этом на странице в соцсети Х написал глава оборонного ведомства Рустем Умеров.
Он сообщил, что провёл продуктивный разговор с министром вооружённых сил Франции Себастьяном Лекорню. В ходе беседы Умеров настаивал на необходимости отмены запретов на насение ударов по территории России с применением французского оружия.

Ранее представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев заявил, что западные союзники Украины разрешили ВСУ обстреливать Белгородскую область американскими боеприпасами. При этом уточняется, что данное разрешение распространяется исключительно на этот регион.

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Военэксперт Гундаров объяснил цели ВСУ в Курской области
12 августа 2024, 18:37

Фото: iStock/N-sky

Военный эксперт Владимир Гундаров заявил, что одна из причин, по которым ВСУ решили атаковать приграничные регионы, в частности Курскую область, заключается в стремлении оттянуть российские войска от Купянска и Краматорска.
«Вторая причина — это объявленный Владимиром Зеленским так называемый мирный саммит. На самом деле это агрессивный военный саммит. Россия в нем участвовать не будет, даже если бы пригласили. Но задача Киева и Вашингтона (а также стран НАТО) — усадить Москву за стол переговоров, создать для этого такие условия, при которых она сама этого захочет», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Гундаров.

А генерал-майор запаса, председатель президиума общественной организации «Офицеры России» Сергей Липовой отметил, что сегодняшняя ситуация в Курской области является очень серьёзной.

«Сейчас Минобороны вместе с региональной администрацией и силовыми структурами должны как можно быстрее уничтожить прорвавшиеся подразделения», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Липовой.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что армия России на фоне событий в Курском приграничье в 1,5 раза увеличили наступление по всем направлениям СВО.

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Пять штурмовиков ВСУ попали в плен ВС РФ в Курской области
12 августа 2024, 18:32

Фото: iStock/Sinenkiy

Пять боевиков 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ взяты в плен в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой н источник в силовых структурах.
«В составе группы пять человек. Все они военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что боевики были взяты в плен в районе Мартыновки.


Напомним, ранее СК РФ заявил, что основными фигурантами уголовного дела об атаке на Курское приграничье являются командир 22-й отдельной мехбригады ВСУ Владимир Пипко и командир 80-й ОДШБ Эмиль Ишкулов, из числа которой и оказалась взятая в плен группа боевиков ВСУ.

Ранее в пресс-службе ФСБ России сообщили, что задержан военнослужащий 80-й бригады ВСУ в Беловском районе Курской области. В ходе допроса военнопленный рассказал, что командование приказало в случае сопротивления со стороны мирных жителей расстреливать всех на месте.

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Сенатор Ковитиди назвала страшные последствия разрушения основ ядерной безопасности
12 августа 2024, 18:13

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди высказала мнение о том, что разрушение основ мировой ядерной безопасности приведёт к апокалипсису.
«Мир разделился на белое — на тех, кто поддерживает Россию, — и на тёмное зло, на всех, кто сегодня является скрытыми или явными врагами России. Всё этотревожные симптомы и заставляют задуматься о том, куда идёт мир, потому что разрушение основ мировой ядерной безопасности ведёт мир к апокалипсису», — отметила в беседе с RT Ковитиди.

А военный специалист, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин назвал причины атаки украинцами Запорожской АЭС.

«Украинцы надеются на некий размен, хотят обменять Курскую АЭС на Запорожскую, на ней находится 3 т оружейного плутония и около 40 т урана, которые можно использовать для создания ядерного оружия. Так, по крайней мере, утверждал глава МАГАТЭ Гросси», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Никулин.

Ранее ирландский журналист Чеё Боуз заявил, что операции ВСУ, совершённые в последние дни, являются настоящим сумасшествием.

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