Спецслужбы Украины обещали $10 тысяч за взрыв авто в Донецке

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В Донецке задержан мужчина, причастный к подрыву автомобиля российского офицера. В ходе допроса подозреваемый сообщил, что за эту операцию сотрудники украинских спецслужб обещали ему 10 тысяч долларов.
Злоумышленник был задержан в результате совместной работы сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного управления СК России по Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. На допросе мужчина показал, что заложил под днище машины самодельное взрывное устройство. Затем он дистанционно привёл его в действие с целью убийства.
Подкупленный Главным управлением разведки Минобороны Украины сказал, что знает о том, что убил бывшего начальника Еленовской колонии ДНР Сергея Евсюкова и сожалеет о содеянном. Ему также известно, что в машине находились и другие люди, которые также пострадали. Супруге погибшего офицера взрывом оторвало ногу. Мужчина выразил уверенность в том, что все, кто работает с украинскими спецслужбами, будут задержаны и наказаны, а себя назвал «отработанным материалом».
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Александр Бойцов