На Курилах ищут 10 туристов, пропавших при восхождении на вулкан

24 августа 2025, 10:23

Десять туристов пропали при восхождении на вулкан Баранского на Итурупе

Фото: iStock/Lenorlux

На острове Итуруп потерялась группа из 10 туристов во время восхождения на вулкан Баранского. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Константин Истомин в своем телеграм-канале. Он также отметил, что взял ситуацию под личный контроль.





В поисковой операции задействованы спасатели, полицейские и представители администрации. Всего пропавших ищут шесть человек.

«Туристическая группа из 10 человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского. Об этом сообщено на пульт ЕДДС», — говорится в сообщении.