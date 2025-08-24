Достижения.рф

На Курилах ищут 10 туристов, пропавших при восхождении на вулкан

Десять туристов пропали при восхождении на вулкан Баранского на Итурупе
На острове Итуруп потерялась группа из 10 туристов во время восхождения на вулкан Баранского. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Константин Истомин в своем телеграм-канале. Он также отметил, что взял ситуацию под личный контроль.



В поисковой операции задействованы спасатели, полицейские и представители администрации. Всего пропавших ищут шесть человек.

«Туристическая группа из 10 человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского. Об этом сообщено на пульт ЕДДС», — говорится в сообщении.
При этом местные телеграм-каналы пишут, что на связь перестали выходить десять женщин и один мужчина.

Ранее сообщалось, что погибла российская альпинистка Наталья Наговицына, которая застряла на пике Победы в Киргизии.
Лидия Пономарева

