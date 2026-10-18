В Шереметьево россияне провели два дня

18 октября 2026, 11:54

В Шереметьево россияне 40 часов не могли вылететь в Хургаду

Фото: istockphoto/Dennis Gross

Рейс авиакомпании Air Cairo из Москвы в Хургаду, пассажиры которого застряли в Шереметьево на два дня, снова перенесли. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.