В Шереметьево россияне провели два дня
Рейс авиакомпании Air Cairo из Москвы в Хургаду, пассажиры которого застряли в Шереметьево на два дня, снова перенесли. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Новое время вылета назначили на 13:35 18 октября. Пассажирам отдали багаж, однако размещение в гостинице получили не все.
По словам людей, субсидию на питание никому не выдавали. Отмечается, что изначально рейс SM788 задержали 16 октября из-за беспилотной опасности.
Позже стало известно, что пассажиров рейса Москва — Хургада выгнали из самолета и отправили ночевать в терминал на вторые сутки. Тогда вылет переносили на 8:00 18 октября из-за недомогания стюардессы.
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