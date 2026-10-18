Микроавтобус столкнулся с фурой в Амурской области: есть погибшие и пострадавшие

18 октября 2026, 11:41

Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой в Амурской области

Фото: iStock/JTeivans

Два человека погибли и семь пострадали при столкновении микроавтобуса с фурой на трассе в Амурской области. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.