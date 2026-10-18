Микроавтобус столкнулся с фурой в Амурской области: есть погибшие и пострадавшие
Два человека погибли и семь пострадали при столкновении микроавтобуса с фурой на трассе в Амурской области. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
По его информации, трагедия произошла на 800-м километре автодороги Р-297 «Амур». В настоящий момент пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, сведений об их состоянии пока нет. Теперь причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить правоохранителям.
Ранее сообщалось о ДТП с участием пяти автомобилей в Ростове-на-Дону. Предварительно, водитель Mercedes не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta. От удара иномарку отбросило на Chery Tiggo 7 Pro, после чего отечественная машина врезалась в Hyundai Sonata и SsangYong. В результате ДТП пострадали два пассажира, их личности устанавливаются.
До этого в приморском Артеме женщина сгорела заживо при столкновении трех машин.
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