В Приморье в бомбоубежище нашли останки трёх человек, пролежавшие около пяти лет
В Приморском крае при вскрытии бомбоубежища нашли останки трёх человек. Об этом информирует РЕН ТВ.
Рабочие вскрыли спецсооружение в Лесозаводске, чтобы провести замеры и поставить объект на кадастровый учёт. Внутри, в одном из помещений, они обнаружили останки трёх человек. Два скелета лежали на спальных местах, ещё один — на полу.
Как стало известно, погибшие предположительно — братья-близнецы Юрий и Дмитрий Ш., а также сожительница последнего, 39-летняя Наталья У. По имеющимся сведениям, женщина числится пропавшей без вести с 2022 года.
Специалисты полагают, что смерть наступила около пяти лет назад. Обстоятельства гибели людей и причины, по которым они оказались в бомбоубежище, пока остаются неизвестными.
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