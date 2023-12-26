Супруги представились газовиками и обокрали пенсионерку в Подмосковье

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В Подмосковье супружеская пара представилась работниками газовой службы и украла у пенсионерки более 500 тысяч рублей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Версия следствия гласит, что супруги под предлогом проверки газового оборудования попали в квартиру 83-летней жительницы Подмосковья. В тот момент, пока женщина якобы осматривала оборудование на кухни, тем самым отвлекая пожилую хозяйку, её муж похитил свыше полумиллиона их спальни. После этого они покинули квартиру.
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Анастасия Чинкова