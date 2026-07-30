Женщина продавала секс-услуги малолетних девочек
В американском штате Коннектикут полиция арестовала 24-летнюю Джейнслин Колон-Сантану по подозрению в причастности к организации детской проституции. Оперативники вышли на след злоумышленницы в ходе розыска пропавшего несовершеннолетнего, передаёт NBC Connecticut.
Поиски привели стражей порядка в один из гостиничных номеров, где обнаружились две девочки. Одна из них была полураздетой. В ходе разбирательства установили, что фигурантка использовала эту комнату для предоставления детей за деньги.
В отношении задержанной выдвинут ряд тяжёлых обвинений, включающих покушение на торговлю людьми, сводничество и незаконный оборот наркотиков. На время следствия женщину выпустили под залог. Она ожидает судебного заседания.
Ранее пенсионера и его любовницу арестовали за секс в бассейне на глазах у детей. Подробности в нашем материале.
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