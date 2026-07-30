Женщина продавала секс-услуги малолетних девочек

30 июля 2026, 16:55

В США женщину-сутенера арестовали за продажу секс-услуг от малолетних

Фото: istockphoto/AlessandroPhoto

В американском штате Коннектикут полиция арестовала 24-летнюю Джейнслин Колон-Сантану по подозрению в причастности к организации детской проституции. Оперативники вышли на след злоумышленницы в ходе розыска пропавшего несовершеннолетнего, передаёт NBC Connecticut.