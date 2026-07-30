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Женщина продавала секс-услуги малолетних девочек

В США женщину-сутенера арестовали за продажу секс-услуг от малолетних
Фото: istockphoto/AlessandroPhoto

В американском штате Коннектикут полиция арестовала 24-летнюю Джейнслин Колон-Сантану по подозрению в причастности к организации детской проституции. Оперативники вышли на след злоумышленницы в ходе розыска пропавшего несовершеннолетнего, передаёт NBC Connecticut.



Поиски привели стражей порядка в один из гостиничных номеров, где обнаружились две девочки. Одна из них была полураздетой. В ходе разбирательства установили, что фигурантка использовала эту комнату для предоставления детей за деньги.

В отношении задержанной выдвинут ряд тяжёлых обвинений, включающих покушение на торговлю людьми, сводничество и незаконный оборот наркотиков. На время следствия женщину выпустили под залог. Она ожидает судебного заседания.

Ранее пенсионера и его любовницу арестовали за секс в бассейне на глазах у детей. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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