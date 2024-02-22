Супруги расправились с родственником, обокрали его и месяц вели соцсети от его имени

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В Москве завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины и женщины в новогоднюю ночь убили отца фигуранта. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова, пишет «Лента.ру».
Паре вменяют три стать, среди которых 158 («Кража») и 325 («Похищение документа») УК РФ. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.
По данным содействия, в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года муж с женой уговорили отца мужчины отмечать Новый год вместе. Обвиняемые пообещали ему путевку на отдых. Супруги выждали, когда мужчина выпьет и потеряет бдительность, после чего убили его. Они завернули тело в полиэтиленовые пакеты, пледы, пленку, положили его в поддон дивана и поставили ароматизаторы. Затем пара забрала паспорт, личные вещи и банковскую карту убитого, на которой было 1,3 миллиона рублей, и скрылась.
С 1 января по 11 февраля 2023 года убийцы ездили по городам и тратили деньги с карты отца обвиняемого. Пару задержали в Казани.
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