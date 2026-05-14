Супруги-староверы из Петербурга до смерти залечили ребёнка травами

14 мая 2026, 21:50

Суд в Петербурге приговорил супругов к году ограничения свободы за смерть сына

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Суд в Петербурге приговорил супругов Сергея и Валентину Куприных к одному году ограничения свободы. Как сообщает 78.ru, их шестилетний сын умер из-за отказа родителей от традиционной медицины. Трагедия произошла в феврале прошлого года в СНТ «Дружный-1».