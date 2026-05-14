Супруги-староверы из Петербурга до смерти залечили ребёнка травами
Суд в Петербурге приговорил супругов Сергея и Валентину Куприных к одному году ограничения свободы. Как сообщает 78.ru, их шестилетний сын умер из-за отказа родителей от традиционной медицины. Трагедия произошла в феврале прошлого года в СНТ «Дружный-1».
Ребёнок испытывал сильные боли, судороги, недержание и обмороки. Несмотря на тяжёлые симптомы, родители не обращались к врачам, а лечили сына только травяными отварами и массажем.
Судебная экспертиза показала, что у мальчика развилась острая вирусная инфекция, которая привела к кровоизлиянию и отёку головного и спинного мозга. Точную причину смерти специалисты не установили. Позже у малыша обнаружили заболевание сердца.
Валентина Куприна за время следствия родила второго ребёнка. В суде она заявила, что событие изменило их взгляды на жизнь, но отказалась признать вину в смерти сына. Красносельский районный суд признал супругов виновными в причинении смерти по неосторожности и назначил каждому наказание в виде одного года ограничения свободы.
Читайте также: