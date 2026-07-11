Супруги заблудились в горах и пили мочу ради выживания

11 июля 2026, 09:55

В Италии спасли супругов, которые заблудились в горах и выживали шесть дней

Фото: iStock/molchanovdmitry

В Италии спасли супругов, которые шесть дней выживали в Доломитовых Альпах без нормального запаса еды и воды. Об этом сообщает Corriere del Veneto.