Супруги заблудились в горах и пили мочу ради выживания
В Италии спасли супругов, которые шесть дней выживали в Доломитовых Альпах без нормального запаса еды и воды. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
42-летний Давиде Чезарони и 38-летняя Кьяра Пезарези отправились в кольцевой поход, но сбились с маршрута и оказались в труднодоступной местности. Туристы перестали выходить на связь еще 2 июля, так как их телефоны разрядились. Тревогу забили спустя четыре дня, когда пара не пришла на работу.
Как пишет Il Resto del Carlino, сначала путешественники пытались продолжить путь, но затем решили переждать ночь на высоте 1600 метров, соорудив укрытие из веток. Какое-то время они были вынуждены пить собственную мочу и есть дикую клубнику, однако позже старую заброшенную хижину и ручей. Супруги назвали это место «стимулом, заставлявшим их верить в спасение».
Поиски туристов начались с задержкой, так как родные сообщили о пропаже не сразу. Спасатели заметили с вертолета Давиде, который вышел на открытое место и подал сигнал. С ним также находилась его жена Кьяра. Обоих путешественников эвакуировали и доставили в безопасное место.
Уточняется, что у пары нет серьезных травм. Мужчина признался, что они с женой совершенно измотаны, но испытывают огромное облегчение.
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