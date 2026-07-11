Смертоносный лесной пожар в Испании: число жертв продолжает расти

11 июля 2026, 08:35

Reuters: в Испании при лесном пожаре погибли 12 человек, 23 пропали без вести

Фото: iStock/Toa55

При лесном пожаре на юге Испании погибли не менее 12 человек, еще 23 пропали без вести. Об этом сообщает агентство Reuters.