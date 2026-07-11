Смертоносный лесной пожар в Испании: число жертв продолжает расти
При лесном пожаре на юге Испании погибли не менее 12 человек, еще 23 пропали без вести. Об этом сообщает агентство Reuters.
Трагедия произошла в деревне Бедар в провинции Альмерия. Местные жители решили покинуть район происшествия на автомобилях, при этом власти призывали их не делать этого.
Во время эвакуации люди оказались в зоне огня. В результате четверо из них погибли внутри машин, еще восемь оставили транспорт и попытались спастись пешком, но тоже стали жертвами пламени.
В настоящий момент на месте работают спасатели. Они пытаются ликвидировать возгорание и найти пропавших. Этот лесной пожар уже называют одним из самых смертоносных в истории страны.
Ранее сообщалось о шести погибших.
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