Толпа устроила самосуд и забила насмерть невиновного в убийстве девочки
В индийском штате Западная Бенгалия полиция задержала десятки местных жителей после массовых беспорядков, вспыхнувших из-за убийства 11-летней девочки. Об этом сообщает издание The Hindu.
Тело ребенка со следами сексуального насилия обнаружили в водоеме недалеко от Баруипура. Протестующие начали перекрывать дороги, поджигать транспорт и громить общественное имущество. Агрессивная толпа также устроила самосуд над 26-летним мужчиной, подозреваемого в убийстве, и забила его до смерти.
Позже полиция заявила, что убитый был невиновен и не был причастен к преступлению. Главного подозреваемого по делу о гибели школьницы уже арестовали, для расследования создана специальная следственная группа.
Силовики устанавливают личности участников самосуда и нападавших на полицейских. В наиболее неспокойных районах временно ограничили проведение массовых мероприятий и ввели дополнительные подразделения сил безопасности.
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