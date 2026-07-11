Толпа устроила самосуд и забила насмерть невиновного в убийстве девочки

11 июля 2026, 09:24

В Индии толпа насмерть забила невиновного мужчину после убийства девочки

Фото: iStock/undefined undefined

В индийском штате Западная Бенгалия полиция задержала десятки местных жителей после массовых беспорядков, вспыхнувших из-за убийства 11-летней девочки. Об этом сообщает издание The Hindu.