Мужчина взял заложницу в супермаркете: территорию оцепила полиция
В Берлине мужчина несколько часов удерживает женщину в заложниках в супермаркете. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на полицию.
По его информации, все происходит в районе Мариенфельде. На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб и оцепили территорию вокруг торговой точки. В настоящий момент мужчина находится внутри магазина вместе с женщиной, правоохранители ведут с ним переговоры.
Подробности о состоянии заложницы, мотивах захватчика и его личности пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, что в городе Зинциг на западе Германии неизвестный удерживал заложника в отделении «Фольксбанка». Злоумышленник перехватил сотрудника инкассации, прибывшего утром с денежными средствами.
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