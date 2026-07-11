Мужчина взял заложницу в супермаркете: территорию оцепила полиция

11 июля 2026, 08:23

В Берлине мужчина несколько часов удерживает женщину в заложниках в супермаркете

Фото: iStock/picturesd

В Берлине мужчина несколько часов удерживает женщину в заложниках в супермаркете. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на полицию.