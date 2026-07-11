Достижения.рф

Мужчина взял заложницу в супермаркете: территорию оцепила полиция

В Берлине мужчина несколько часов удерживает женщину в заложниках в супермаркете
Фото: iStock/picturesd

В Берлине мужчина несколько часов удерживает женщину в заложниках в супермаркете. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на полицию.



По его информации, все происходит в районе Мариенфельде. На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб и оцепили территорию вокруг торговой точки. В настоящий момент мужчина находится внутри магазина вместе с женщиной, правоохранители ведут с ним переговоры.

Подробности о состоянии заложницы, мотивах захватчика и его личности пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в городе Зинциг на западе Германии неизвестный удерживал заложника в отделении «Фольксбанка». Злоумышленник перехватил сотрудника инкассации, прибывшего утром с денежными средствами.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0