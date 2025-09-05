В Курске в ДТП с грузовиком и скорой погиб один человек и четверо пострадали
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с грузовиком и скорой в Курске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Авария произошла 5 сентября в 06:20 мск на улице Добролюбова. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и машина скорой помощи УАЗ. Кроме того, от удара первый совершил наезд на припаркованный Opel.
«В результате ДТП пострадали пять человек, один из которых погиб», — говорится в сообщении.В настоящее время на месте работает полиция, которая выясняет точные причины и обстоятельства произошедшего. К ликвидации последствий ДТП привлекались 20 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС России — семь специалистов и две спецмашины.