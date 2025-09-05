Спрятавшего девочку в диване насильника признали невменяемым – родители не согласны с приговором

05 сентября 2025, 10:54

В Нижнем Новгороде признали невменяемым насильника, спрятавшего девочку в диване

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Нижнем Новгороде признали невменяемым насильника, который похитил 10-летнюю девочку и спрятал её в диване. Однако родители жертвы не согласны с таким решением и видят в деле несколько несостыковок.