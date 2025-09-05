Спрятавшего девочку в диване насильника признали невменяемым – родители не согласны с приговором
В Нижнем Новгороде признали невменяемым насильника, который похитил 10-летнюю девочку и спрятал её в диване. Однако родители жертвы не согласны с таким решением и видят в деле несколько несостыковок.
Как сообщает Telegram-канал Baza, всё произошло осенью 2023 года. Девочка, страдающая аутизмом, убежала из квартиры. Родители хватились её не сразу, а мать и вовсе забыла, что не закрыла дверь. Сначала ребёнка разыскивали на улице, но когда поиски не дали никаких результатов, родители отправились по соседям. В итоге девочку обнаружили спрятанной в диване у 44-летнего Максима Р. Пока пропавшую разыскивали, мужчина несколько часов издевался над своей жертвой, а потом спрятал её. Преступника задержали в тот же день.
По словам родителей девочки, после пережитого их дочь три дня была в истерике и перестала говорить. Речь не восстановилась до сих пор. Также пострадавшая плохо ест и спит только с открытой дверью.
По результатам проверки выяснилось, что у задержанного есть диагностированное психологическое заболевание, поэтому в момент совершения преступления он не осознавал свои действия. В связи с этим, вместо тюремного заключения его приговорили к принудительному лечению.
Такое решение не устроило семью девочки, которая видит ряд несостыковок в деле. В частности, родители не согласны с тем, что мужчина не осознавал свои действия. Преступник долгое время не открывал дверь и умышленно спрятал обнажённую девочку в диван, сказав полицейским при этом, что внутри находится «всякий хлам».
Однако после апелляции приговор Максиму был оставлен без изменений.
