В Москве три грузовика и легковушка столкнулись на А107, один водитель погиб
В столице на кольцевой автомобильной дороге произошло массовое ДТП с участием грузовых автомобилей. Об этом информирует Telegram-канал «Агентство «Москва».
Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе А107 в ТиНАО. На участке между Калужским и Варшавским шоссе столкнулись три грузовых автомобиля и одна легковая машина. В результате удара один из грузовиков перевернулся и вылетел в кювет.
В другом большегрузном авто водитель оказался зажат в кабине. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Сейчас на участке аварии работают экстренные службы, они выясняют все обстоятельства ДТП и устанавливают причины столкновения. Движение на этом отрезке трассы затруднено.
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