В Махачкале застрелили призёра чемпионата России по самбо Вацилова Давудова
В Махачкале застрелили призёра чемпионата России по самбо Вацилова Давудова. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Трагическое происшествие случилось в банкетном зале «Маракеш». По версии следствия, между спортсменом и местным жителем возник конфликт.
Во время ссоры оппонент выстрелил в 31-летнего Давудова. Самбиста экстренно доставили в больницу, где он умер от полученного ранения. СК возбудил уголовное дело об убийстве. Правоохранители ищут стрелявшего.
Давудов носил звание мастера спорта России. В 2016 году он выиграл Кубок Европы по дзюдо в Оренбурге. В 2023-м парень завоевал бронзу чемпионата России по самбо в весовой категории свыше 98 кг.
Читайте также: