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В Махачкале застрелили призёра чемпионата России по самбо Вацилова Давудова

Фото: Istock/Savusia Konstantin

В Махачкале застрелили призёра чемпионата России по самбо Вацилова Давудова. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Трагическое происшествие случилось в банкетном зале «Маракеш». По версии следствия, между спортсменом и местным жителем возник конфликт.

Во время ссоры оппонент выстрелил в 31-летнего Давудова. Самбиста экстренно доставили в больницу, где он умер от полученного ранения. СК возбудил уголовное дело об убийстве. Правоохранители ищут стрелявшего.

Давудов носил звание мастера спорта России. В 2016 году он выиграл Кубок Европы по дзюдо в Оренбурге. В 2023-м парень завоевал бронзу чемпионата России по самбо в весовой категории свыше 98 кг.

Ольга Щелокова

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