Продал квартиры в самострое на 106 жильцов: суд взыскал с застройщика более 310 млн рублей

14 ноября 2026, 19:34

Сочинский застройщик заплатит 310,7 млн рублей за незаконную шестиэтажку

Фото: Istock / Sundry Photography

Центральный районный суд Сочи взыскал с застройщика 310,7 миллиона рублей за возведение незаконного многоквартирного дома. На участке, где разрешалось построить только частный дом высотой не более трёх этажей, появилась шестиэтажка площадью почти 2,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».