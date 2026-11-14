Продал квартиры в самострое на 106 жильцов: суд взыскал с застройщика более 310 млн рублей
Центральный районный суд Сочи взыскал с застройщика 310,7 миллиона рублей за возведение незаконного многоквартирного дома. На участке, где разрешалось построить только частный дом высотой не более трёх этажей, появилась шестиэтажка площадью почти 2,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Квартиры в здании продали, и сейчас оно полностью заселено: там проживают 106 человек. Основную часть взыскания составили два вида ущерба. Около 140,6 миллиона рублей застройщик должен выплатить за дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру. Согласно экспертной оценке, из-за появления нового жилого дома городу требуются дополнительные места в школах и детских садах, а также новые спортивные и медицинские объекты.
Ещё 170,1 миллиона рублей суд взыскал в качестве компенсации вреда окружающей среде. Экспертиза показала, что из-за незаконного размещения отходов на земельном участке был полностью уничтожен плодородный слой почвы. Кроме того, с ответчика взыскали около 794 тысяч рублей государственной пошлины. При этом судебное решение пока не вступило в законную силу.
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