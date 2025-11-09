Напавшего с ножом на родителей бывшей девушки туляка арестовали
Жителя Тулы заключили под стражу по делу о нападении с ножом на родителей его бывшей девушки. Об этом сообщили ТАСС в пресс‑службе следственного управления СК РФ по региону.
Уточняется, что отец погиб, мать госпитализировали с множественными ранениями.
По данным следствия, в ночь на 7 ноября подозреваемый пришёл в частный дом своей бывшей подруги, нанёс ножевые удары её отцу. Не найдя девушку в доме, нападавший поджёг кухню и скрылся с места происшествия.
