09 ноября 2025, 18:35

ТАСС: Напавшего с ножом на родителей бывшей девушки туляка арестовали

Фото: istockphoto/Thomasaf

Жителя Тулы заключили под стражу по делу о нападении с ножом на родителей его бывшей девушки. Об этом сообщили ТАСС в пресс‑службе следственного управления СК РФ по региону.