Взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге

09 ноября 2025, 18:05

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Екатеринбурге в воскресенье произошёл взрыв в одной из квартир жилого дома, после чего вспыхнул пожар на восьмом этаже. Момент взрыва попал на запись камеры наблюдения.





Очевидцы происшествия сообщили подробности в беседе с местным порталом E1.RU.





«Слышали взрыв; похоже, что газ, всех людей эвакуировали на улицу. Приехали пожарные, скорая и газовая служба», – поделился один из жильцов.

«Дом газифицирован, однако в кухне квартиры всё газовое оборудование цело и исправно», – отметили в компании.