Взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в воскресенье произошёл взрыв в одной из квартир жилого дома, после чего вспыхнул пожар на восьмом этаже. Момент взрыва попал на запись камеры наблюдения.
Очевидцы происшествия сообщили подробности в беседе с местным порталом E1.RU.
«Слышали взрыв; похоже, что газ, всех людей эвакуировали на улицу. Приехали пожарные, скорая и газовая служба», – поделился один из жильцов.
Однако в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз» заявили, что взрыв с газом не связан.
«Дом газифицирован, однако в кухне квартиры всё газовое оборудование цело и исправно», – отметили в компании.
По информации газовиков, очаг взрыва находился в комнате, а причина происшествия устанавливается дознавателями.
В региональном МЧС уточнили, что пожар охватил квартиру на восьмом этаже, площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет. Двор здания завалило осколками стекол, часть из которых попала на припаркованные машины. Пожарные продолжают работу на месте.
Жителей повреждённого дома эвакуировали в ближайшую школу.