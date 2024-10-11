«Сваха миллионеров» Лана Ланская напала на съемочную группу РЕН ТВ

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«Сваха миллионеров» Лана Ланская (настоящее имя Светлана Рожнова) после каверзных вопросов напала на съемочную группу РЕН ТВ.
По данным издания, журналисты вели съемку сюжета о работе брачных агентств для «Итоговой программы с Петром Марченко» в рамках задания редакции. В какой-то момент свахе не понравились вопросы, тогда она вместе со своим мужем силой отобрали микрофон, на который велась запись интервью. Журналисты телеканала были вынуждены вызвать полицейских.
Ранее в подмосковном Подольске группа мигрантов напала на мужчину и двух девушек после того, как им сделали замечание об их неподобающем поведении. Трое иностранцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вели себя шумно на улице. Проходившие мимо девушки и мужчина попросили их быть потише, однако это сильно возмутило мигрантов, они напали на компанию молодых людей. Словесный конфликт завершился дракой и серьезными травмами.
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