В детском саду России вспыхнуло опасное заболевание

Прокуратура ХМАО: в детском саду Нягани зафиксировали вспышку сальмонеллеза
Фото: istockphoto/Md Zakir Mahmud

В детском саду «Теремок» в Нягани зафиксировали вспышку сальмонеллёза. Об этом сообщила прокуратура ХМАО в своём Telegram-канале.



Ранее о выявленных случаях заболевания информировал мэр Нягани Иван Ямашев. По предварительным данным, к врачам обратились 14 человек с подозрением на острую кишечную инфекцию.

Прокуратура организовала проверку по факту массового заболевания детей в учреждении. Других подробностей нет.

Никита Кротов

