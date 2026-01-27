В детском саду России вспыхнуло опасное заболевание
Прокуратура ХМАО: в детском саду Нягани зафиксировали вспышку сальмонеллеза
В детском саду «Теремок» в Нягани зафиксировали вспышку сальмонеллёза. Об этом сообщила прокуратура ХМАО в своём Telegram-канале.
Ранее о выявленных случаях заболевания информировал мэр Нягани Иван Ямашев. По предварительным данным, к врачам обратились 14 человек с подозрением на острую кишечную инфекцию.
Прокуратура организовала проверку по факту массового заболевания детей в учреждении. Других подробностей нет.
