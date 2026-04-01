Отпуск закончился трагедией: турист умер после передозировки в Бенидорме
36-летний Пол Джонс из Великобритании отправился в отпуск на популярный испанский курорт Бенидорм. За пять дней до вылета он принял большое количество запрещённых веществ, что привело к передозировке. Об этом сообщило издание The Sun.
На борту самолёта мужчине стало плохо, а после приземления его госпитализировали в больницу города Аликанте. Состояние туриста быстро ухудшалось, и вскоре он перестал подавать признаки жизни. Врачи диагностировали гипоксию головного мозга.
Судебное разбирательство показало, что Джонс страдал наркотической зависимостью, но не имел намерения совершить суицид.
В Великобритании 42-летний курьер Каталин Станку может оказаться за решеткой из-за похищения домашнего питомца.Подробнее об эом читайте в материале «Радио 1».
