Отпуск закончился трагедией: турист умер после передозировки в Бенидорме

36-летний Пол Джонс из Великобритании отправился в отпуск на популярный испанский курорт Бенидорм. За пять дней до вылета он принял большое количество запрещённых веществ, что привело к передозировке. Об этом сообщило издание The Sun.



На борту самолёта мужчине стало плохо, а после приземления его госпитализировали в больницу города Аликанте. Состояние туриста быстро ухудшалось, и вскоре он перестал подавать признаки жизни. Врачи диагностировали гипоксию головного мозга.

Судебное разбирательство показало, что Джонс страдал наркотической зависимостью, но не имел намерения совершить суицид.

