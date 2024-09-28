Жертв могло быть больше, но один нюанс спас десятки человек: Подробности взрыва на АЗС в Махачкале

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 12, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Дагестана. Известно, что двое погибших – дети. Жертв трагедии могло быть ещё больше, если бы не один нюанс, который предотвратил гибель десятков человек.