Жертв могло быть больше, но один нюанс спас десятки человек: Подробности взрыва на АЗС в Махачкале

Фото: РИА Новости
Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 12, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Дагестана. Известно, что двое погибших – дети. Жертв трагедии могло быть ещё больше, если бы не один нюанс, который предотвратил гибель десятков человек.
Последние новости о трагедии — в материале «Радио 1».
Заправка оказалась полностью разрушена, произошел пожар на техстанции и в столовой на площади 500 квадратных метров.
Фото: РИА Новости / МЧС РФ
В соцсетях распространяют ролик, на котором водитель проезжающего по трассе автомобиля снимает взорвавшуюся АЗС. Голос за кадром говорит: «Заправка взорвалась только что». В этот
момент раздается ещё один взрыв и водитель поспешно покидает место происшествия.
Ударная волна от взрывов была настолько сильна, сообщают очевидцы, что пробила стену трёхэтажного дома.
На месте ЧП продолжают работать сотрудники экстренных служб. Открытое горение ликвидировано, но обломки дымятся даже спустя столько часов после взрыва.
Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
Местные рассказывают, что на этой заправке всегда было много людей. Погибших в результате взрыва могло быть ещё больше, но он прогремел в пятницу — день молитвы для мусульман. По пятницам у многих выходной, некоторых могут отпускать раньше с работы. Когда раздался взрыв, мужчины уже приходили в городские мечети.
Причина взрыва на АЗС в ДагестанеПо одной из версий, причиной взрыва мог стать взрыв газового баллона в здании кафе при заправке. По другой — произошла утечка топлива, сообщил прокурор Дагестана.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку обстоятельств взрыва.
В Карабудахкентском районе ввели режим ЧС, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). По всей республике объявили день траура.
Пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщила, что концентрация загрязняющих веществ была предельно повышена. Не соответствуют норме ПДК оксида углерода, диоксида азота и дигидросульфида в воздухе на расстоянии 300-500 метров от станции.
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Взрыв на АЗС в ДагестанеВечером 27 сентября примерно в 18:00 в Карабудахкентском районе Дагестана прогремел взрыв. По информации местной газеты «Новое дело», взорвалась заправка Рlus вблизи Хушетского поворота. К месту ЧП направили бригады сокрой помощи. На место происшествия сразу выехал глава Дагестана Сергей Меликов.
Заправка оказалась полностью разрушена, произошел пожар на техстанции и в столовой на площади 500 квадратных метров.
Фото: РИА Новости / МЧС РФ
В соцсетях распространяют ролик, на котором водитель проезжающего по трассе автомобиля снимает взорвавшуюся АЗС. Голос за кадром говорит: «Заправка взорвалась только что». В этот
момент раздается ещё один взрыв и водитель поспешно покидает место происшествия.
Ударная волна от взрывов была настолько сильна, сообщают очевидцы, что пробила стену трёхэтажного дома.
На месте ЧП продолжают работать сотрудники экстренных служб. Открытое горение ликвидировано, но обломки дымятся даже спустя столько часов после взрыва.
Сколько погибло человек из-за взрывовПо последним официальным сведениям пострадал 21 человек, 13 граждан скончались, среди них двое детей. Один их них — школьник, который шёл домой с продлёнки.
Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
Местные рассказывают, что на этой заправке всегда было много людей. Погибших в результате взрыва могло быть ещё больше, но он прогремел в пятницу — день молитвы для мусульман. По пятницам у многих выходной, некоторых могут отпускать раньше с работы. Когда раздался взрыв, мужчины уже приходили в городские мечети.
Причина взрыва на АЗС в ДагестанеПо одной из версий, причиной взрыва мог стать взрыв газового баллона в здании кафе при заправке. По другой — произошла утечка топлива, сообщил прокурор Дагестана.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку обстоятельств взрыва.
В Карабудахкентском районе ввели режим ЧС, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). По всей республике объявили день траура.
Нарушения при проверке АЗСБолее 4,5 тысячи нарушений требований промышленной безопасности выявлено при проверке автозаправочных станций (АЗС) в Дагестане.
«Наиболее частые нарушения — это установка дополнительных резервуаров для хранения сжиженного углеводородного газа без соответствия проектной документации, отсутствие сигнализаторов загазованности. В списке основных нарушений — просрочка проведения экспертиз промышленной безопасности», — заявил первый замминистра энергетики и тарифов Дагестана Динислам Иманмурзаев.
После взрыва АЗС в Дагестане зафиксировали превышение загрязняющих веществ
Пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщила, что концентрация загрязняющих веществ была предельно повышена. Не соответствуют норме ПДК оксида углерода, диоксида азота и дигидросульфида в воздухе на расстоянии 300-500 метров от станции.
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После взрыва АЗС в Дагестане зафиксировали превышение загрязняющих веществ
Алина Юрчак