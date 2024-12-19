Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова потребовал в суде переводчика

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Обвиняемый в совершении теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова объявил о плохом знании русского языка и потребовал для себя переводчика, проинформировал Teлеграм-канал Mash.
Выходец из Узбекистана Ахмад Курбанов запросил переводчика для участия в заседании по избранию ему меры пресечения, передали ТАСС в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта Ильи Поликарпова, Ахмада Курбанова, привезли на место преступления.
Гражданина Узбекистана задержали вечером 17 декабря в деревне Черное городского округа Балашиха Московской области. Он сразу признал вину. 19 декабря он должен будет еще раз все рассказать и показать силовикам, как действовал.
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«Курбанов заявил, что не владеет русским языком в той степени, которая достаточна для участия в заседании суда и потребовал привлечь переводчика к процессу», — обратил внимания собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта Ильи Поликарпова, Ахмада Курбанова, привезли на место преступления.
Гражданина Узбекистана задержали вечером 17 декабря в деревне Черное городского округа Балашиха Московской области. Он сразу признал вину. 19 декабря он должен будет еще раз все рассказать и показать силовикам, как действовал.
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Ольга Енгалычева