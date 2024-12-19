В Москве арестовали обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ Кириллова

Фото: iStock/Zolnierek
Басманный суд Москвы арестовал до Ахмада Курбанова, которого обвиняют в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова. Об этом пишет РИА Новости.
Судья огласила решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 17 февраля.
По данным Следственного комитета России, утром 17 декабря было приведено в действие взрывное устройство, размещённое на электросамокате, припаркованного около подъезда дома на Рязанском проспекте в Москве. В результате взрыва погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Уголовное дело было возбуждено по трём статьям Уголовного кодекса РФ: об убийстве, теракте и незаконном обороне оружия.
Читайте также:
Предполагаемого убийцу генерала Кириллова привезли на место преступления
Появились кадры задержания убийцы генерал-лейтенанта Кириллова
Силовики выясняют, как в РФ попал исполнитель теракта, унесшего жизнь Кириллова
Анастасия Чинкова