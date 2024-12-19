В Москве арестовали обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ Кириллова

В Самаре соседи обеспокоены состоянием детей, которые проживают в неблагополучной семье. На протяжении нескольких месяцев они пытаются привлечь внимание властей к этой проблеме. Местные жители сообщают, что несколько раз видели маленьких детей в открытом окне на пятом этаже. Кроме того, часто слышны их крики, а 13-летняя сестра вызывает у знакомых матери.