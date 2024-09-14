Свидетели заявили о причастности замглавы Подольска к аварии на котельной

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Заместитель главы администрации Подольска Роман Рязанцев оказался причастным к аварии в котельной прошлой зимой, говорится в судебных материалах, сообщает РИА Новости.
Также в деле фигурируют начальник котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Александр Чиков и генеральный директор завода Игорь Кушников. Причастность перечисленных лиц была подтверждена показаниями очевидцев, потерпевших, протокол ом осмотра места происшествия и иными материалами, представленными следствием.
В январе 2024 года власти Московской области не проинформировали о чрезвычайной ситуации с потерей теплоснабжения, которая произошла в одном из районов Подольска (Климовске), в результате без отопления в морозы остались десятки домов и тысячи людей.
Об инциденте стало известно председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он поручил комиссии проверку всех фактов о введении ограничений на подачу электроэнергии в Подмосковье. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, поводом для расследования стали жалобы потребителей в социальных сетях, причем сообщения об аномальных температурах в домах поступали не только из Подольска, но и из Чехова, Солнечногорска, Балашихи, Лобни и Химок.
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В январе 2024 года власти Московской области не проинформировали о чрезвычайной ситуации с потерей теплоснабжения, которая произошла в одном из районов Подольска (Климовске), в результате без отопления в морозы остались десятки домов и тысячи людей.
Об инциденте стало известно председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он поручил комиссии проверку всех фактов о введении ограничений на подачу электроэнергии в Подмосковье. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, поводом для расследования стали жалобы потребителей в социальных сетях, причем сообщения об аномальных температурах в домах поступали не только из Подольска, но и из Чехова, Солнечногорска, Балашихи, Лобни и Химок.
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Александр Климов